Einheitsbuddeln: Baumpflanzaktion am Sonnabend

29. September 2020, 11:43 Uhr

Niebüll | Die Stadt beteiligt sich am 3. Oktober am bundesweiten „Einheitsbuddeln“. Niebülls kleiner Stadtwald in der Legerade soll weiter wachsen. Eine ungenutzte Wiese steht ab sofort für die Aufzucht heimischer Baum- und Strauchgehölze bereit. Wer Lust hat, kann den eigenen Spaten mitbringen und einen Baum unter die Erde bringen. Eine Spende für einheimische Gehölze ist erwünscht, aber keine Bedingung. Bürgermeister Wilfried Bockholt, Stadtmanager Holger Heinke, und Peter Schumann, Vorsitzender des Umweltausschusses, begutachteten die Vorarbeiten der Bauhofmitarbeiter Thomas Petersen und Tobias Hansen. Mit Wucht und einem Fünf-Kilo-Hammer trieb Thomas Petersen die akribisch aufgestellten Rankhölzer in die Erde. Stadtgärtner Jochen Johannsen wird am Pflanztag die Aufsicht führen. Ein Imbiss wird gereicht, die Teilnehmer erhalten als Belohnung eine Bunte-Wiesen-Samenmischung. Die Aktion soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Der erste „Niebüller Pflanztag“ wird am kommenden Sonnabend von 14 bis 16 Uhr stattfinden. Die Pflanzwiese befindet sich in direkter Nähe zum früheren Hundeplatz am Weg „Ackerkoog“, der bis zur Dagebüll-Niebüll-Bahnlinie herunterführt. Geringe Stellplätze für Pkw gibt es am Wendehammer, der über den Peter-Schmidts-Weg zu erreichen ist. Erwünscht ist aber die Anfahrt per Rad. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Bild (hinten, von links) die Bauhofmitarbeiter Thomas Petersen und Tobias Hansen, Ausschussvorsitzender Peter Schumann, Stadtmanager Holger Heinke sowie (vorn) Bürgermeister Wilfried Bockholt und Katinka Widmayer vom Kulturbüro.