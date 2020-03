Eingang wird barrierefrei

Am Erlebnisbad in Leck tut sich etwas: Noch bis Mai wird umgebaut, auch das Stadtwerke-Kundenbüro zieht um

Avatar_shz von Dorthe Arendt

03. März 2020, 18:03 Uhr

LECK | Am Erlebnisbad in Leck wird der Eingangsbereich umgebaut. Laut einer Mitteilung der Stadtwerke Nordfriesland Erlebnisbad GmbH sollen die Maßnahmen im Mai abgeschlossen sein.

Was ist geplant? Der neue Eingangsbereich wird barrierefrei gestaltet. Den Angaben zufolge wird eine Rampe mit sechs Prozent Gefälle erstellt, die durch ein Zwischenpodest geteilt ist. Die Rampe wird neben den neuen Blockstufen geplant und erhält seitliche Radabweiser und entsprechende Handläufe.

Im Zuge der Neugestaltung zieht auch das Kundenbüro der von der Süderstraße ins Erlebnisbad um. Das bedeute längere Öffnungszeiten und damit mehr Zeit für Beratungsgespräche, heißt es weiter in der Mitteilung. Beauftragt wurden die Architekten Peters + Schneidereit. Alle beteiligten Firmen kämen aus der Region.

Für den Geschäftsführer der Stadtwerke, Dr. Jan Schulz, sei es „ein Schritt in die richtige Richtung. Mit dieser Kooperation heben wir Synergien, die sich zwischen dem originären Stadtwerke-Geschäft und dem Geschäft des Erlebnisbades ergeben. Besonders freue ich mich, dass wir die Umgestaltung gemeinsam mit unseren Firmen vor Ort umsetzen können.“

Während der Bauarbeiten werde es „sicherlich hier und da zu Beeinträchtigungen kommen. So wird vorübergehend der Eingang ins Bad nur über den Nebeneingang im Well-Gym möglich sein. Auch der Kassenautomat ist in dieser Zeit nur eingeschränkt verfügbar“, teilen die Stadtwerke weiter mit.



Jährlicher Defizitausgleich





Grünes Licht für diese Maßnahme hatte die Gemeindevertretung Leck bereits vor ziemlich genau einem Jahr gegeben. Auch im Haushalt 2020 der Gemeinde Leck schlägt sich der Umbau nieder, und zwar mit einer Investitionssumme von 153.000 Euro. Zusätzlich sind im Haushalt 2020 Transferkosten von 358.000 Euro für das Erlebnisbad veranschlagt, darin enthalten ein Defizitausgleich von gut 160.000 Euro.

Gleichwohl ist man bei der Stadtwerke Nordfriesland Erlebnisbad GmbH optimistisch: „Über 100.000 Besucher haben das Bad im vergangenen Jahr besucht – das ist der erste signifikante Zuwachs (+ 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) in den letzten acht Jahren und unter dem Dach der Stadtwerke Nordfriesland GmbH“, heißt es in einer weiteren Mitteilung. Geschäftsführer Schulz zufolge sei dieser Zuwachs der engagierten Arbeit der Mitarbeiter im Erlebnisbad und der intensiven Marketingarbeit zu verdanken.

„Ehrlicherweise haben wir diese für uns magische Grenze von 100.000 Besuchern erst in den nächsten zwei Jahren geplant. Insofern freuen wir uns umso mehr über die 101.134 Besucher bereits in 2019. Das bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen“, so Schulz.

Neben bewährten Kurse und Veranstaltungen seien auch neue Ideen umgesetzt worden. Erstmalig sei in diesem Jahr zum Beispiel ein Aqua-Kurs speziell für kurvige Besucher erfolgreich gestartet.

Bei Veranstaltungen könne sich das Erlebnisbad-Team auf die Unterstützung des Fördervereins Erlebnisbad Leck verlassen. In der Mitteilung kommt auch die Fördervereins-Vorsitzende und Bürgervorsteherin Sabine Detert zu Wort: „Das Erlebnisbad bietet den Besuchern eine bunte Mischung an Angeboten – von der Riesenrutsche über die große Saunalandschaft bis hin zum Schwimmbad, das von einigen Schulen und Vereinen genutzt wird.“