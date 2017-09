Eine unermüdliche Mahnerin

vergrößern 1 von 1 Foto: arendt 1 von 1

von Dorte Arendt

erstellt am 28.Sep.2017 | 12:10 Uhr

Wochenmarkt, Bürgerfest oder Skandaløs-Festival: Auf vielen Veranstaltungen in der Region ist Karin Lüders aus Leck anzutreffen. „Ich frage immer höflich an, ob ich da sein darf, das klappt auch meistens. Ich muss einfach alle Möglichkeiten nutzen, wo Menschen sind.“ Sie ist dort allerdings nicht zum Feiern und Klönen, sondern mit ihrem Infostand – und wird nicht müde, beständig zu mahnen. „Wir haben ursprünglich mit dem Thema CO2-Verpressung aus Kohlekraftwerken angefangen. 2013 kam das Thema Fracking praktisch auf uns zugeflogen. Wir versuchen, beides aus Schleswig-Holstein herauszuhalten. Weil beides unsere Lebensgrundlagen Wasser, Boden, Atemluft gefährdet. Es ist wichtig für zukünftige Generationen“, sagt die Leckerin.

Wenn sie „wir“ sagt, ist die Bürgerinitiative gegen CO2- Endlager gemeint, die es seit 2009 gibt und die viele Menschen nicht nur in Nordfriesland, sondern im ganzen Land mobilisiert hat. Mit Erfolg: 2014 hat Schleswig-Holstein ein Verbotsgesetz für CCS (CO2-Abscheidung und Speicherung) erlassen, 2015 und 2016 haben die betreffenden Unternehmen neun von zwölf Fracking-Lizenzen zurückgegeben.

Also alles eitel Sonnenschein? „Nein“, sagen Karin Lüders und ihre Mitstreiter der Bürgerinitiative unter Vorsitz von Dr. Reinhard Knof entschieden. Doch auch wenn es in Akutphasen viele Interessierte gibt – im Moment sind beide Themen aus der öffentlichen Wahrnehmung eher verschwunden. Laut Bürgerinitiative eine Fehleinschätzung: „Die Themen CCS und Fracking sind wieder hochaktuell. Für CCS soll nach dem Willen von Politikern der CDU und SPD in der nächsten Legislaturperiode ein neuer Anlauf unternommen werden. Auch international wird dieses Thema wieder verstärkt als Klimaschutzoption dargestellt. In Niedersachsen sucht das Bergamt einen Spezialisten für Fracking“, heißt es im aktuellen Newsletter. Und: Laut Karin Lüders könnten Fracking-Firmen jederzeit wieder Lizenzen beantragen.

Die Leckerin jedenfalls tut, was in ihrer Macht steht, um diese Themen im Bewusstsein möglichst vieler Menschen zu halten. Aktuell sammelt sie zusätzlich Unterschriften für die „Volksinitiative zum Schutz des Wassers“. Das Ziel: Fracking über das Landeswassergesetz auszuschließen. „Wir möchten, dass auch die Politiker sich das Grundgesetz und besonders den Artikel 20a genau anschauen. Darin steht, dass die Lebensgrundlagen zu schützen sind“, sagt Karin Lüders. Diese Forderung hat die Bürgerinitiative auch nach Berlin gerichtet, und zwar in einem offenen Brief an Kanzlerin Angela Merkel. Für Karin Lüders liegen die Argumente dafür auf der Hand: „Wasser ist nicht unbegrenzt vorhanden. Schon vor 30 Jahren hat man gesagt: Wegen des Wassers werden irgendwann Kriege entstehen. Wir können unsere Lebensgrundlagen nicht einfach den Interessen von Konzernen überlassen, wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir sie erhalten.“

Wie ist die Reaktion der Menschen, die Karin Lüders auf Veranstaltungen anspricht? „Nicht alle Menschen interessieren sich immer für diese Themen, wollen gerade auf Festen und Festivals nicht darüber nachdenken, sondern lieber feiern und unbeschwert sein“, sagt sie. Dann gebe es aber auch immer wieder diejenigen, die interessiert zuhörten. „Besonders beim Skandaløs-Festival habe ich so viele positive Begegnungen mit jungen Menschen gehabt und so oft gehört: Karin, es ist so wichtig, dass du das machst“, berichtet die Leckerin.

Erlebnisse wie diese geben Kraft, weiter zu machen. Auch wenn es immer wieder jene gebe, die etwa die Mahnwachen belächelten, die ausdauernde Aktive immer noch wöchentlich in Enge-Sande und monatlich in Leck und Stadum abhalten. Karin Lüders jedoch ist überzeugt: „Wir dürfen diese Probleme, die auf uns zurollen, nicht einfach ausblenden. Denn wenn es erst schief gegangen ist, können wir nicht mehr zurückrudern.“





Infos zu Bürgerinitiative und Unterschriftenlisten: www.keinco2-endlager.de und www.vi-wasser.de.