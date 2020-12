Eine süße Geschenkidee

Avatar_shz von SHZ

13. Dezember 2020, 13:45 Uhr

Nur noch xx bis Heiligabend! Haben Sie schon alle Geschenke? Nein? Sehr gut, dann haben wir ein paar Ideen parat, die wir Ihnen bis zum Fest nach und nach präsentieren. Das Besondere: Unsere Geschenke-Tipps – Handgemachtes, Schönes, Schmackhaftes und Spannendes – kommen alle aus der Region.

Niebüll Linda Meier ist die Tortenkönigin in der „Kaffeemaus“. Die kultige Lokalität möchte durch die Weihnachtsbäckerin nun ihre Gäste in der Vorweihnachtszeit verwöhnen. „Wer mag, kann sich eine wunderbare Winterliche Schwarzwälder Kirschtorte oder eine köstliche Schokoladentorte mit Glühweinkirschen vorbestellen und dann abholen“, sagt Linda Meier, „Da gibt es für alle Genießer zusätzlich auch das kleine Tortenformat von 20cm. Aber auch Spezialitäten wie American Chessecake, Apfel-Nuss-Kuchen oder Mandarinen-Schmandkuchen sind möglich.“ Linda Meier hat das Backen im Blut: „Ich habe die Leidenschaft für das Backen von meiner Oma. Sie steht immer noch mit über 80 Jahren sehr gerne in der Küche und wenn wir telefonieren, dann tauschen wir immer Rezepte und Ideen aus.“ Linda Meier backt am liebsten mit ihrer „Chefin“ Uschi Gade zusammen: „Wir quatschen, kichern und tüffteln neue Ideen aus.“ Doch sie probiert auch allein gerne mal was Neues aus: „Dann verkrümmele ich mich stundenlang in der Küche. Dabei kann ich wunderbar entspannen und über verschiedene Dinge in Ruhe nachdenken. Wenn die Kunden in der Kaffeemaus „mit Augen zu“ die Torte genießen, dann lacht mein Herz!“ Das adventliche Genießen für daheim geht so: Unter der Telefonnummer 04661 7369411 am Donnerstag bis 18 Uhr vorbestellen, am Sonnabend zwischen 10-11.30 Uhr an der Kaffeemaus am Rathausplatz Niebüll abholen.