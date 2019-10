Leck : Eine Säuleneiche für den Schulhof

Lecks Grundschüler pflanzen einen Baum und setzen so auch ein aktives Zeichen für den Naturschutz.

03. Oktober 2019, 13:26 Uhr

Die Idee hatte Beate Suhrbier, Lehrerin der Grundschule an der Linde in Leck, die Umsetzung erfolgte im Team. Denn während weltweit und seit Monaten zahlreiche Menschen auf die Straße gehen, um für die Einhaltung der Klimaziele und des Pariser Klimaabkommens zu demonstrieren, demonstrierten die Grundschüler in ihrer Sporthalle und mit einer Baumpflanzaktion.

Eine drei Meter hohe Säuleneiche für den Schulhof

Mit einer Geschichte über die Bedeutung des Baums für Mensch, Tier und Umwelt, sowie dem gemeinsamen Singen von Margarete Jehns Lied „Ich pflanz dir einen Baum vor deine Tür“, war es dann soweit. Die Klassensprecher der vierten Klassen hatten ihren Einsatz. Eine nahezu drei Meter hohe Säuleneiche wurde auf dem Schulhof gepflanzt.

Den Baum hat uns die Gemeinde Leck gespendet. Beate Suhrbier, Lehrerin der Grundschule an der Linde in Leck

Nicht die einzige Aktion

Doch es ist nicht die einzige Aktion, die sie bereits mit den Viertklässlern gemacht hat. In Anlehnung an die „Friday-for-future“ Bewegung gibt es an der Grundschule an der Linde nämlich die Umweltgruppe „Aktive for future“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat – wie der Name schon sagt – etwas aktiv für die Umwelt zu tun.

Igel-Haus und Stauden für die Bienen

So wurden unter anderem Stecklinge gezogen, Bienen freundliche Stauden gepflanzt oder auch ein Igel-Haus gebaut. „Das heute ist dann auch ganz im Sinne der deutschlandweiten Aktion „Einheitsbuddeln“, aus Anlass des 3. Oktobers, zu sehen“, so Beate Suhrbier, bevor es für alle in die Herbstferien ging.