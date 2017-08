Aktion in Leck : Eine Postleitzahl wird lebendig

vergrößern 1 von 3 Foto: NT 1 von 3





Leck | Einen knallgelben Luftballon in der Hand, gut zu Fuß und äußerst bereitwillig ließen sich knapp 500 Bürger von Peter Erichsen und seinem Team in die richtigen Positionen lotsen: Am Sonnabend bildeten sie im Nordfrieslandstadion in Leck eine menschliche Postleitzahl. Das Foto von der bunten und lebendigen ’25917’ wird auf Postkarten gedruckt. Anlass ist das geplante Postleitzahlenfest, das analog zur Ortsziffer am 25.9.17 gefeiert werden soll.

In einer Gemeinde gibt es Feste zu Hauf, sie sind meist wiederkehrend und haben häufig einen traditionellen Charakter. Doch zu einem Postleitzahlenfest gibt es nur wenige Gelegenheiten – die nächste wäre erst in 100 Jahren, nämlich am 25. September 3017. Nur wenigen Orten in der gesamten Republik bietet sich die Gelegenheit dazu. Niebüll – mit den beiden Endziffern ’99’ – hätte im August vor 18 Jahren feiern können. Zuletzt hatte Stockelsdorf seine ’23617’ im vergangenen Juni gefeiert.

Auf die Möglichkeit, das Fest im September zu feiern, hatte vor vier Jahren Manfreth Sakschewski aufmerksam gemacht – und Gemeindemanagerin Sabine Schwarz griff diese Idee gerne auf. Inzwischen sitzen der Handels- und Gewerbeverein, der Bürgerfestverein und die Gemeinde mit im Boot. Gemeinsam mit Peter Erichsen plant die Gemeindemanagerin das Fest auf dem Kirchplatz. Zwischen 15 und 22 Uhr erwartet die Besucher Unterhaltung, Informationen und Überraschungen sowie Livemusik bis in den späten Abend.

Im Vorwege waren nun die Bürger aus Achtrup, Enge-Sande, Leck, Sprakebüll, Stadum und Tinningstedt zum Mitmachen aufgefordert. Sie sollten ihre gemeinsame Postleitzahl ’25917’ stellen. Dieser Ruf blieb nicht ungehört. Aus Leck kamen die meisten Bürger, viele aus Achtrup, wenige aus den anderen Nachbargemeinden. Die größte Gruppe bildeten rund 40 Feuerwehrleute aus der Lecker aktiven und Nachwuchsfeuerwehr, ein paar Pfadfinder mischten sich darunter, im Gros hatten sich alle „aus Überzeugung“ auf den Weg gemacht. Momme Andersen war mit seinen 91 Jahren sicher der älteste Teilnehmer, Jonna aus Achtrup, sechs Monate jung, ließ sich im Kinderwagen von ihrer Mutter in eine markierte Fläche schieben. Charly Werners Enkelsohn Mads (anderthalb Lenze) staunte über den Trubel, den die gleichaltrige Jack-Russell-Hündin Emma fast gleichmütig über sich ergehen ließ. Toll fanden Lea, Leon, Mattes und Jesco die Aktion, über die Bürgervorsteherin Sabine Detert und Bürgermeister Andreas Deidert wohlwollend die Köpfe nickten. Unterstützt wurde diese Aktion vom Gebietsbetreuer der Deutschen Post, Malte Paulsen. Er spendierte die Luftballons und gelbe T-Shirts für Sympathieträger.

Bitte die Luftballons hochhalten und still stehen! Frank Gerson schickte seine Drohne in den Himmel und über die Köpfe der Bürger, um Aufnahmen zu schießen. Nach fast einer halben Stunde war alles „im Kasten“. Die Feuerwehrleute um Wehrführer Tobias Kaim nutzten die Chance, eine lebende „112“ zu bilden und ablichten zu lassen. Das Aufräumen übernahmen die Helfer um Peter Erichsen und Sabine Schwarz. Die am Tag zuvor mit 147 Nägeln festgesteckten Bänder wurden eingesammelt und akribisch jeder Stahlstift aus dem Boden gezogen. Es wurde keine Ruhe gegeben, bis der letzte Nagel gefunden war, damit sich später kein Sportler verletzen kann.