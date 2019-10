Eine neue Feuerstelle für die Falken

Avatar_shz von Dorthe Arendt

25. Oktober 2019, 16:22 Uhr

LECK | Es ist gute Tradition, den Erlös vom Bürgerfrühstück beim Tummel und Bummel am ersten Septemberwochenende für wohltätige Zwecke auszugeben. „In diesem Jahr erhalten die Pfadfinder diese Summe, denn sie haben fleißig mit Brötchen geschmiert“, lobte Bürgervorsteherin Sabine Detert während der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend. Einen Dank schickte sie ebenfalls an zahlreiche Vereine und Geschäftsleute für ihre damalige Unterstützung und überreichte den vier jungen Falken 570 Euro in Papierform. Diese Summe soll den Wunsch nach einer neuen, gepflasterten Feuerstelle auf ihrem Gelände hinter dem Pastorat realisieren helfen.