Eine große Sportfamilie

Bei der Jahresversammlung des TSV Rot-Weiß Niebüll zeigte sich die tiefe Verbundenheit der Mitglieder zu ihrem Verein.

26. April 2018, 06:58 Uhr

Alles glänzte in der Mensa der Friedrich-Paulsen-Schule in Rot und Weiß, denn die meisten Vereinsmitglieder waren im Vereinsdress erschienen. Diese tiefe Verbundenheit zeigte sich auch im Verlauf der Veranstaltung – man ist eine Familie, die zusammenhält. Bürgervorsteher Uwe Christiansen lobte die Aktivitäten und das ehrenamtliche Engagement. Der erste Vorsitzende Hans Thiesen vermeldete in seinem Tätigkeitsbericht die Highlights des Jahres. So gab es bei der Kinder-Olympiade mehr als hundert Teilnehmer, sechs Turnerinnen erreichten das Landesfinale und die Turnflöhe erhielten vom Landesverband eine Auszeichnung für die enorme Anzahl von 138 Sportabzeichen. Erfolgreiche Sportverantaltungen waren der 23. Stadtwerkelauf mit 658 Anmeldungen, der After-Work-Triathlon an der Wehle und 11. Goallegen-Cup, der sich zum größten Hobby-Turnier in Norddeutschland entwickelt hat.

Ein großes Pfund des Vereins ist nach wie vor die Schwimmsparte: Bei den Norddeutschen Freiwassermeisterschaften gab es für Niebüll vier Mal Gold; ebenso bei den Landeskurzbahnmeisterschaften. Bei den Bezirksmeisterschaften holten die Schwimmer allein 32 Medaillen. Diese Erfolge haben einen „Vater“ – und so war es fast überfällig, dass Erfolgstrainer Ernst Hinrichsen einstimmig zum Ehrenmitglied erkoren wurde.

„Ich fühle mich hochgeehrt“, sagte der langjährige Schwimmtrainer. Er dankte für die große Zustimmung und vor allem seiner Frau. Seine Anstrengungen haben dazu geführt, dass Schwimmer aus Niebüll unter den Top 15 Deutschlands zu finden sind. „Er stand zeitweise an sechs Abenden in der Woche in der Schwimmhalle“, sagte Hans Thiesen in seiner Laudatio. „Ernst Hinrichsen arbeitete jahrelang als Übungsleiter, Spartenleiter, Ausbilder, Wettkampfrichter, Vorsitzender des Schiedsgerichts des Landesschwimmverbandes und weiteren ehrenamtlichen Posten.“ Die Schwimmer fuhren unter seiner Ägide bis zu 60 000 Kilometer im Jahr, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Als Vereinsvorsitzender hat Ernst Hinrichsen viel angeregt und umgesetzt. Auch dafür gab es langanhaltenden Beifall.

Beifall gab es auch für die geehrten Vereinsmitglieder des Jahres 2017. Die erste und zweite Fußball-Herrenmannschaft wurde „Mannschaft des Jahres“. Die Laudatio hielt Bürgermeister Wilfried Bockholt. Nach dem Aufstieg unter Holger Lützen, übernahm der frühere Bundesligaprofi Trainer Bodo Schmidt das Ruder. In der Verbandsliga wird derzeit ein guter fünfter Platz gehalten.

Celine Hansen wurde „Sportlerin des Jahres“. Die Ehrung übernahm der HGV-Vorsitzende Heinz H. Christiansen. Die 15-Jährige ist Landesmeisterin und gibt als Übungsleiterin und Vorbild ihr Wissen bereits an die Turnküken weiter. Der Schwimmer Leif-Henning Klüver war in Berlin bei den Kurzbahnmeisterschaften bei sieben Starts sechs Mal im Finale. Er verbesserte Landesrekorde, hält Kreisrekorde über alle Kraulstecken. Derzeit studiert er in den USA – und grüßte per Videobotschaft von der Leinwand.

„Sportfamilie des Jahres“ sind die Möllers aus Ladelund. Als die Tochter Kaya die ersten Erfolge als Schwimmerin erzielte, wurde Mutter Anke Kampfrichterin und übungsleiterin, Auch Sohn Leif-Bennet ließ sich anstecken und entpuppte sich als Talent. Danach fing auch Vater Henning an, sich ehrenamtlich zu engagieren, wurde wie seine Gattin Übungsleiter und Kampfrichter. Sohn Hagen folgte ebenso – und die Eltern begannen ab 2015 in der Masterklasse selbst zu schwimmen.

Als Übungsleiter des Jahres wurde Erk Boysen, Leiter der Tischtennissparte ausgezeichnet. Die Sparte hat einen großen Aufschwung genommen; sogar die Landesmeisterschaften fanden kürzlich in Niebüll statt. „Unser Ziel als Breitensportverein bleibt es, möglichst viele Menschen ein attraktives Angebot bereit zu stellen“, sagte Hans Thiesen.

Die Einigkeit im Verein zeigte sich auch bei den Wahlen. Der komplette Vorstand wurde wiedergewählt. Astrid Conradi, die auch die Leichtathletiksparte vorstellte, rückte auf und wurde neue zweite Vorsitzende. Neuer zweiter Vertreter des Vorsitzenden wurde Haye Jebsen. Die Fachwarte Margot Böder, Moritz Steiner, Wilfried Carstensen wurden einstimmig bestätigt; neu ist die Jugendwartin Franziska Carstensen – die Jugendlichen hatten sie erkoren. Als Volontärin stellte sich Astrid Jürgensen vor und wurde ebenfalls gewählt.