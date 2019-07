Karlum : Einbrecher dringen in einen Lagerraum der Wasserwerke ein

Im Langenberger Forst in der Nähe von Karlum wurde in einen Lagerraum eingebrochen – gestohlen wurde nichts.

von Inga Gercke

08. Juli 2019, 16:54 Uhr

Karlum | In der Zeit von März 2019 bis Montag, 8. Juli, wurde in einen Lagerraum der Wasserversorgung Drei Harden im Langenberger Forst in der Nähe von Karlum eingebrochen.

Nichts gestohlen

In diesem Lagerraum befindet sich ein Brunnen zur Trinkwassergewinnung. Nach ersten Erkenntnissen ist nichts entwendet worden.

Was die Täter dort vorhatten, bleibt vorerst ungeklärt. Vor einiger Zeit wurde, ebenfalls in der Nähe von Karlum, in eine Hütte des ehemaligen Schützenvereins Karlum eingebrochen. Dort wurde vergebens versucht, einen Tresor zu öffnen.

