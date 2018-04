Risum-Lindholmer rocken den Bierkönig : Ein Top für „Heiß & Schön“

Ballermann-Trio aus Risum-Lindholm überzeugt das Publikum mit „Komma lecker bei mich bei.“

von jas

27. April 2018, 07:39 Uhr

Palma | Das feierwütige Publikum im Bierkönig auf Mallorca hat entschieden: Der Ballermann-Hit „Komma lecker bei mich bei“ von dem Risum-Lindholmer Trio „Heiß & Schön“ ist top. Torge Lüders, René Hansen und Lars Ingwersen hatten den Song in einem Tonstudio aufgenommen (wir berichteten) und traten damit beim Newcomer-Contest in der berüchtigten Diskothek an der Playa de Palma auf.

Plätze wurden nicht vergeben, stattdessen gab es vom Publikum ein Top oder ein Flop. „Schön, dass viele den Refrain am Ende schon mitsingen konnten“, sagten die drei Nachbarn. Besonders erfreulich: Der Party-Hit wurde anschließend mehrmals in voller Länge im Bierkönig und auch im Megapark abgespielt.



Aufgepasst: „Komma lecker bei mich bei“ ist ab heute in allen bekannten Download-Portalen verfügbar.