Wechsel bei den Stadtwerken : Ein Segler geht in den Ruhestand

Rüdiger Wiese, Geschäftsführer der Stadtwerke Niebüll und Bredstedt, offiziell verabschiedet. Rund 100 Gäste ehren 63-Jährigen.

Niebüll | Die Stadtwerke Niebüll, die Gemeindewerke Leck sowie die Stadtwerke Bredstedt haben einen neuen Geschäftsführer. Der Schleswiger Dr. Jan Schulz tritt die Stelle offiziell am 1. April an. Feierlich ist am Freitag Rüdiger Wiese in den Ruhestand verabschiedet worden. Nach zwölf Jahren Einsatz für den Verbund der drei Versorgungsunternehmen hört er jetzt auf. Mehr als 100 Menschen waren in den Niebüller Friesenhof gekommen, um den 63-Jährigen zu würdigen. Unter den Gästen waren auch der Bürgermeister von Niebüll, Wilfried Bockholt, der zudem Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Niebüll ist; Andreas Deidert, Bürgermeister der Gemeinde Leck sowie das Bredstedter Gemeindeoberhaupt Knut Jessen. Auch die Aufsichtsratsvorsitzenden des Unternehmens, Mitarbeiter, Angehörige des Freundes- und Familienkreises sowie einige größere Kunden tummelten sich im Saal.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber alles hat seine Zeit“, sagte Wiese im Rahmen der Veranstaltung. Der Verbund der selbstständigen Dienstleistungsunternehmen gilt als einer der großen Verdienste des Diplom-Ingenieurs. „Gemeinsam haben wir in einer turbulenten Zeit die Stadt- und Gemeindewerke zu konkurrenzfähigen und stabilen Unternehmen weiterentwickelt“, betonte er. Größere Herausforderungen während seiner Amtszeit waren unter anderem das Fitmachen der Netze für die Einspeisung des sogenannten grünen Stroms. Mit Erfolg: Ein Biogasprojekt in Niebüll wurde mit dem Umweltpreis der schleswig-holsteinischen Wirtschaft 2015 ausgezeichnet.

Wilfried Bockholdt dankte dem scheidenden Chef für seinen „engagierten Einsatz und die weise, weitsichtige Führung“. Zudem begrüßte er, dass Wiese seinen Nachfolger noch etliche Wochen begleitet und mit allem vertraut macht. „Ich bin sicher, dass wir in Dr. Jan Schulz einen Nachfolger gefunden haben, der die Unternehmen im Sinne Rüdiger Wieses, der Gesellschafter und Aufsichtsgremien weiterentwickelt“, sagte er. Wieses Teamfähigkeit als leidenschaftlicher Segler habe sich auch auf seinen Beruf ausgewirkt: „Sie waren Mitspieler im Team und nicht nur Chef.“

Jan Schulz freut sich über das Vertrauen, das ihm die Verantwortlichen entgegenbringen. Er lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Schleswig. Zuletzt hatte er bei den Stadtwerken Schneverdingen-Neuenkirchen gearbeitet. Seine neue Aufgabe reizt ihn sehr: „Die Energiebranche ist in einem fundamentalen Umbruch. Wer sich am Markt behaupten und entfalten will, muss in seinem Kerngeschäft sehr gut sein und außerdem auf das Geschäft von morgen blicken“, sagt Schulz, der Betriebswirtschaft an der Bundeswehrhochschule Hamburg studiert hat. Wichtig sei es ihm, die Zukunft der Unternehmen gemeinsam mit den Mitarbeitern zu gestalten und die Geschäfte an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten.