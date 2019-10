Ein Meister des guten Tons

Der langjährige und geschätzte Mitarbeiter unserer Zeitung Ulrich Jeß ist im Alter von 82 Jahren gestorben

10. Oktober 2019, 15:20 Uhr

Ladelund | Als feinsinniger Beobachter mit unverwechselbarem Stil hat sich Ulrich Jeß weit über die Ortsgrenzen Ladelunds einen Namen gemacht. 45 Jahre lang hat er für das Nordfriesland Tageblatt lokale Zeitungsgeschichte geschrieben. Auch als Pädagoge hat er in der Erinnerung von Generationen von Menschen in Südtondern Spuren hinterlassen. Nun ist er im Alter von 82 Jahren verstorben. Er hinterlässt zwei Söhne und drei Enkel.



Journalistische Laufbahn nahm 1972 ihren Anfang





Geboren wurde Ulrich Jeß am 21. Oktober 1936 in Berlin, seine Kindheit verbrachte er in Kropp bei Schleswig. Nach seinem Abitur begann er ein Jurastudium in Marburg, sattelte dann aber auf Lehramt um. 1962 bekam er seine erste Anstellung in Karlum an der einklassigen Grundschule.

1970 wurde er Konrektor in Emmelsbüll, 1972 fand Ulrich Jeß endgültig seine Heimat in Ladelund. Dort übernahm er die Leitung der Dörfergemeinsschaftsschule, später war er bis zur Pensionierung im Jahr 1998 Rektor der Grundschule Leck. Weggefährten erinnern sich an sein Wirken: „Der Zusammenhalt zwischen Lehrern, Schülern und Eltern war vorbildlich“.

Seine journalistische Laufbahn nahm 1972 ihren Anfang, als das Nordfriesland Tageblatt einen neuen Mitarbeiter mit guten fotografischen Fähigkeiten suchte. Über eine Empfehlung kam die Redaktion auf Ulrich Jeß, einen Mann mit vielen Talenten und Interessen.

Schon als Junglehrer in Karlum setzte er ein Tonband Marke Grundig im Unterricht ein, um Hörspiele mit den Schülern zu erstellen. Die Kinder an die Musik heranzuführen, war dem Pädagogen eine Herzensangelegenheit. Unter anderem leitete er viele Jahre den Ladelunder Posaunenchor und blies selbst in die Tuba oder Posaune.

Auch als Chronist, besonders für das Ladelunder Dorfgeschehen, war er aktiv und hat viele Momente festgehalten, der Fotoapparat war sein ständiger Begleiter. Davon profitierten auch andere: In vielen Briefkästen fanden sich regelmäßig Umschläge mit Fotos von Veranstaltungen, die Ulrich Jeß in seinem privaten Fotolabor entwickelt und vorbeigebracht hatte – einfach, um den anderen eine Freude zu machen.



Konzertkritiken fanden hohe Anerkennung





Als freier Mitarbeiter beim Nordfriesland Tageblatt mit dem Kürzel „ji “ konnte Ulrich Jeß alles verknüpfen: Seine feine Beobachtungsgabe, seine Liebe zur Fotografie und zur Musik spiegelten sich in seinen Artikeln wider. Sein fundiertes Wissen über Musik teilte er mit seinen Mitmenschen: Besonders seine Konzert-Kritiken fanden hohe Anerkennung. Aber auch in seinen anderen Artikeln wahrte er stets den guten Ton. Übte er Kritik, war sie sachlich und berechtigt.

Nicht nur seine engsten Freunde schätzten ihn als eine treue Seele. Die freiberuflichen und sozialen Kontakte verschmolzen bei Ulrich Jeß. Er engagierte sich vielseitig ehrenamtlich, unter anderem hatte er 17 Jahre den Vorsitz des Sozialverbands Ladelund inne. Zudem hat er die Kontakte zum niederländischen Putten mit aufgebaut und gepflegt. Verwunderlich war das nicht, denn einen Schwerpunkt legte Ulrich Jeß auf die Berichterstattung über die KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte seines Heimatortes Ladelund.

Auch in den übrigen Gemeinden des ehemaligen Amtes Karrharde war Ulrich Jeß als Berichterstatter jahrzehntelang im Dauereinsatz, bis er sich 2017 aus gesundheitlichen Gründen in den journalistischen Ruhestand verabschiedete. Nicht nur der Dank der Kollegen des Nordfriesland Tageblatts für sein jahrzehntelanges Wirken war ihm gewiss.

„Wir können dir gar nicht genug dafür danken, du hast dich weit über das normale Maß hinaus für uns Ehrenamtler engagiert“, hieß es vor rund einem Jahr bei einer offiziellen Würdigung, die Bürgermeister und Vertreter von Vereinen und Verbänden der Karrharde für ihn organisiert hatten.



Bescheiden, feinsinnig, verlässlich





Und: „Du hast eine riesige Lücke hinterlassen, mit allem, was du geleistet hast.“ Auch Ulrich Jeß hatte sich damals bedankt und schlicht gesagt: „Ich habe das alles eigentlich nie so als Arbeit empfunden, sondern immer Spaß daran gehabt.“

Bescheiden, feinsinnig, verlässlich: Ulrich Jeß war ein angenehmer und respektvoller Mensch, der nie in den Vordergrund trat und sich für die Region und für unsere Zeitung in vielfältiger Weise verdient gemacht hat. Wer ihn kannte, wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.