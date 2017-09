vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Dorte Arendt

erstellt am 25.Sep.2017 | 11:41 Uhr

Als Erste läuft die flotte, kecke „2“ vorweg, es folgt die „5“ als zweite Zahl, die „9“ steht in der Mitte, die „1“ reiht sich gerne ein und als letzte kommt die „7“, die wir als Glückszahl lieben: Ein Loblied auf die Postleitzahl hatten Viertklässler mitgebracht, einige hundert Bürger aus sechs Gemeinden dagegen gute Laune und die Bereitschaft, auf dem Kirchplatz mit Nachbarn und Freunden das Postleitzahlenfest zu feiern. „Das ist der Hammer“, freute sich Gemeindemanagerin Sabine Schwarz über die Resonanz.

Die „25917“ spielte die Hauptrolle gestern um und vor der St. Willehad-Kirche. Diese Zahlenkombination datierte den gestrigen Tag, stand für die pünktliche Eröffnung um 2 Uhr nachmittags, 59 Minuten und 17 Sekunden und so lautet auch die Postleitzahl von Achtrup, Enge-Sande, Leck, Sprakebüll, Stadum und Tinningstedt. Bürgervorsteherin Sabine Detert eröffnete das Fest, zu dem Bürgermeister und Bürger aus den Gemeinden gekommen waren und ihre Verbundenheit demonstrierten. „Es war eine gute Idee von unserer Gemeindemanagerin Sabine Schwarz, dieses Datum für das Fest zu reservieren und zu organisieren“, lobte Sabine Detert und lud ein zu Spiel, Spaß und Klönschnack über die Gemeindegrenzen hinaus. Diese Aussicht gefiel auch Lecks Bürgermeister Andreas Deidert. Dass dieses Fest gemeinsam mit Nachbarn gefeiert werde, sei besonders schön, meinte er: „Wir in Leck sind als zentraler Ort für die Karrharde in besonderer Verantwortung und viel wichtiger ist es, sich mit netten Nachbarn und Freunden zu treffen. Da feiert es sich gleich viel besser.“ Der Verwaltungschef blickte zunächst auf die Geschichte der Postleitzahl zurück: Eingeführt wurde diese Zahl bereits 1941, zunächst zweistellig und nur für Pakete und Päckchen. 1944 wurde dieses System auch für Briefe übernommen. Es folgte 1962 ein vierstelliges System in der damaligen BRD und 1965 in der damaligen DDR. Mit der Zahl 2262 wurde die Post bis 1993 verschickt, seither hat das heutige System Gültigkeit. In Deutschland gibt es übrigens 28 683 Postleitzahlen.

So richtig fröhlich stimmten die Schüler der Klasse 4 a die Festbesucher mit einem Non-Stop-Potpourri ein. Unter der Leitung von Heidi Freichel und Angela Karde pflanzten die Lütten musikalisch einen Baum, besangen den Herbst oder das Leben des Spatzes – tschiep, tschiep.

Was gab es sonst noch? Aus der Puste kam man allein vom Zuschauen der Zumba-Tanzenden. Bücherei und Touristinformation präsentierten sich, im Sand-Becken konnte man Edelsteine sieben, bei dem Stand von Edeka und der Post das Glücksrad drehen und gewinnen. Dieser Erlös wird der Grundschule an der Linde überwiesen. 700 extra angefertigte Briefmarken sponserte der örtliche Handels- und Gewerbeverein, damit die Kunden nun nicht zu tief in die Geldbörse greifen mussten. Eine ruhige Kugel schoben so manche beim Boule-Club Südtondern von zwanzigzehn, der Klettergarten Filu lud zum Balancieren ein, in Kisten eine Rennbahn hinuntersausen erfreute die Kleinen, Konzentration war gefragt beim Natur-Memory des Naturschutzvereins Südtondern oder dem kleinen Quiz über „Düt und Dat op platt“. Das und vieles mehr vertrieb die Zeit, bis die Band „Silvershadows“ das Zepter in die Hand nahm.

Bei allem konnten die Küchen zu Hause getrost kalt bleiben, die Gastronomen tischten alles auf, worauf die Leute Appetit hatten. Und der wurde in jeglicher Hinsicht wahrlich gestillt bei diesem harmonischen, geselligen Fest.