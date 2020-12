Ein Laubsauger zu Weihnachten? Regionale Last-Minute-Alternativen

Laut „Check24“ setzen Schleswig-Holsteiner 2020 auf praktische Geschenke – doch Südtondern hat auch im Lockdown viel zu bieten

Avatar_shz von Dorthe Arendt

17. Dezember 2020, 17:02 Uhr

Südtondern | Was an Weihnachten unter dem Baum liegen könnte, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Das meint das Online-Vergleichsportal Check24 herausgefunden zu haben. Demnach waren in Hamburg waren Weingläser sehr gefragt, in Rheinland-Pfalz Waffeleisen, in Bayern waren Allesschneider vergleichsweise beliebt, in Schleswig-Holstein Laubsauger. Laubsauger? Wer’s mag... Ob diese Erkenntnisse auch für Südtondern zutreffen, haben wir nicht überprüft – aber wir haben ein paar schöne alternative Geschenke-Tipps parat. Das Besondere: Unsere Geschenke-Tipps – Handgemachtes, Schönes, Schmackhaftes und Spannendes – kommen alle aus der Region und können auch trotz Lockdown noch für Abwechslung unter dem Tannenbaum sorgen.



Schönes aus Holz, Edelmetall oder Früchten





Krippen und Holzdekoration im nordischen Stil gibt es bei Bernd und Elke Anthonisen, auch bekannt als AnthonArt, in Braderup.Große Sterne, Herzen oder schwedische Darlana-Pferdchen im XXL-Format, große Anker, Möwen in Original-Größe, Weihnachtsmänner oder kleine Treibholz-Miniaturen sind dort im Angebot. Interessierte melden sich unter Telefon 04663/7315.

Oder soll es lieber etwas Süßes sein, nach Wunsch sogar gewürzt mit einer ordentlichen Prise Humor? 1.000 Gläser Marmelade am Tag produzieren – zu Spitzenzeiten kann Familie Glashoff das locker schaffen. Zudem hat „der Hexer“, wie Uwe Glashoff genannt wird, ständig Ideen für neue Sorten. Wie wäre es beispielsweise mit dem Überlebenspaket „Klopapier und Desinfektionsmittel“ in Marmeladenform? Oder lieber Himbeere-Hanf?

Karamellfans wird sicher die Sorte „Vodkamel“, eine Marmelade aus einer Vodka-Karamell-Mischung, schmecken und Mutige wagen sich an die „Hexer-Marmelade“ mit Fliegenpilz. Mehr Infos und Bestellmöglichkeiten unter www.glashoffs.de oder Telefon 04662/891903, es gibt sie aber auch in einigen Supermärkten, zum Beispiel bei Edeka in Niebüll.

Wer es exklusiv mag, könnte auch hier fündig werden: In der Schmuckwerkstatt Markus Haas werden Schmuck und Messer in Handarbeit gefertigt, aus Gold, Silber und anderen Materialien. Auch Umarbeitungen aus Altgold und/oder Familienerbstücken ist möglich. „Aus alten Schmuckstücken gestalten wir neue, individuelle Stücke passend für die Träger. Ob Ring, Brosche, Collier, Anhänger oder Armband wir können das“, sagt Markus Haas. Online ist die Schmuckwerkstatt zu finden unter: www.schmuckwerkstatt-haas.de und im Onlineshop: www.atalanda.com/nordfriesland/vendors/schmuckwerkstatt-haas.

Lisa Nissen gestaltet personalisierte Wimpelketten für jeden Anlass: Geburt, Hochzeit, Jubiläum oder einfach so? Die Nordfriesin gestaltet passend zum Anlass und bietet ihre selbst gestalteten Produkte aus Holz oder Stoff unter dem Namen „Little Ahoi“ auf ihrem Etsy-Shop an:www.etsy.com/de/shop/ littleahoi/.



Geschenke Zum Hören und zum Lesen





Oder soll es lieber etwas für die Ohren sein? „Seit fast zehn Jahren ist Synje Norland ein fest etablierter Geheimtipp irgendwo zwischen schwereloser Singer-Songwriter-Kunst und cineastischer Folklore“, wirbt die Südtonderaner Singer-Songwriterin Synje Norland auf ihrer Homepage www.synjenorland.com, hier ist auch ihr drittes Album „Who Says I Can’t“ erhältlich.

Ihr drittes Album ist ein echter Alleingang, hat sie es doch sowohl geschrieben und produziert als auch arrangiert. Dazu kommt: Im eigenen Tonstudio spielte sie mit Ausnahme des Cellos alle Instrumente selbst ein – von Klavier über Schlagzeug und Gitarren bis zu selbstgebauten Beats aus alten Pappkartons und anderen klingenden Fundstücken.

Wer lieber liest und zudem Pferde mag, dem könnte „Heilende Hufe“ gefallen. In diesem Buch berichtet Erika Clausen aus Risum-Lindholm vom erlebnisreichen Umgang mit Pferden auf einem Reiterhof und persönliche Momente der Autorin in Bezug auf ihren Glauben an Jesus Christus. Sie erzählt, was der Mensch lernt, wenn er sich intensiv mit der Kreatur beschäftigt: „Das Wichtigste zeigen einem die Pferde selbst.“ „Heilende Hufe“ ist im (Online)-Buchhandel erhältlich.