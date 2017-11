Film über Niebüller Stadtjubiläum : Ein großes Jahr für Niebüll

vergrößern 1 von 1 Foto: pre 1 von 1

von Arndt Prenzel

erstellt am 06.Nov.2017 | 04:31 Uhr

Niebüll | Die Vorsitzende des Niebüller Geschichtsvereins, Beate Jandt, hatte zum geselligen Kaffeetrinken der Evangelischen Kirchengemeinde in der Seniorenbegegnungsstätte einen echten „Leckerbissen“ mitgebracht. Mehr als 40 Interessierte hatten sich im vollbesetzten Saal dazu eingefunden. „Heute zeige ich den Film von Uwe Sönnichsen zum ersten Mal“, freute sich die Stadt-Historikerin. Der Niebüller Journalist, Filmemacher und Bezirks-Schornsteinfegermeister Uwe Sönnichsen hat im Rahmen seiner umfangreichen dokumentarischen Tätigkeit das Stadtjubiläum im Jahre 1986 gefilmt. Bürgermeister Heinz Loske hatte die Idee, eine umfangreiche 550-Jahr-Feier auszurichten. „Es wurde das ganze Jahr gefeiert“, erinnert sich der Pädagoge Wolfgang Jandt, der seine Frau bei der Aufführung unterstützte.

In loser Folge hat Uwe Sönnichsen die Ereignisse mit ruhiger Hand aufgenommen – leider gibt es keinen Ton. „Ich denke daran, es vielleicht noch einmal nachzuvertonen“, erklärte Beate Jandt. Mit Staunen sahen die Zuschauer einen fitten Uwe Barschel, der am 21. August 1986 die Einweihung des Richard Haizmann Museums übernahm. Er war bereits am 29. Juni 1986 in der Stadt gewesen, als sich Bundespräsident Richard von Weizsäcker ins Goldene Buch der Stadt eintrug (hierzu gibt es einen Extrafilm). Mit dabei war auch Freya Barschel. In den bewegten Bildern sieht man Bürgervorsteher Johannes Schwensen und Bürgermeister Heinz Loske – beide mit ihren Gattinnen – sowie die Witwe Richard Haizmanns, Ella Haizmann. Der Ministerpräsident unterhält sich mit ihr, im Hintergrund ist Ingeburg Häfner, spätere Vorsitzende der Universitätsgesellschaft zu sehen.

Bekannte Persönlichkeiten wie Peter Aniol, Eleonore Motullo, Kreispräsident Willy Zühlke oder Robert Wahrenburg sind ebenso zu entdecken wie „Originale“. So der Polizist Max Petersen, der als Max Ampel bekannt war. Ausführlich zeigt der Filmemacher die Fahrt einer historischen Dampflokomotive samt Waggons – im Fenster sieht man einen lachenden, etwas jüngeren Wolfgang Jandt. „Ich wusste gar nicht, dass ich mitgefahren bin“, sagte er erstaunt, als er sich entdeckt.

Schier endlos sind Uwe Sönnichsen die Aufnahmen vom großen Wettbewerb der Fanfarenzüge geraten. Ein Zug nach dem anderen marschiert ins Walter-Rau-Stadion. Ohne Ton ist es etwas mühselig zuzuschauen. „Müssen wir nochmal bearbeiten“, kommentiert Beate Jandt. Sehr schön anzusehen sind hingegen die vielfältigen Impressionen vom Niebüller Wochenmarkt. Auch hier können die Zuschauer wieder „alte Niebüller“ entdecken. „Das ist doch . . .“ hörte man immer wieder im Raum erklingen. Mit Bildern von der Niebüll-Messe und der Übergabe des neuen Stadtwappens endet der einstündige Film.

Beifall brandete auf, Irmtraud Clausen bedankte sich bei Ehepaar Jandt mit einem Blumenstrauß. „Das war ein Erlebnis.“ Das sahen die anderen Besucher genauso. Eine Wiederholung der Aufführung ist in Planung. Bedauerlicherweise ist ein weiteres Filmdokument verschollen. Zur Jahrtausendwende zeigte der Geschichtsverein in Ecks Kino einen noch älteren Sönnichsen-Film, den er selbst kommentierte (mit Wilfried Petersen). Ein Riesenerfolg, es gab neun Filmabende. „Niemand weiß, wo der Film geblieben ist“, sagt Beate Jandt und hofft, dass er noch wieder auftaucht.