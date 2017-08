Nachruf Klaus Müller : Ein Freund der Kunst und der Menschen

vergrößern 1 von 1 Foto: Prenzel 1 von 1

Niebüll | „Niebüll hat immer von ihm gut gehabt.“ Bürgermeister Wilfried Bockholt brachte es auf den Punkt. Klaus Müller hat der Stadt und auch dem Kreis gut getan durch seine jahrelange Spendentätigkeit, die er nie erwähnt wissen wollte. Der 89-jährige Mäzen aus dem Gotteskoog ist vor einer Woche in Flensburg gestorben. „Es ist ein großer Verlust“, sagt der Bürgermeister, „er reißt eine Lücke.“ Vielleicht werde man erst später merken, wie wichtig Klaus Müller war.

Der Unternehmer, der in Hamburg aufgewachsen war, kam Anfang der 90er Jahre in den Norden. Schnell fand er Kontakt zu Nachbarn und Amtsvertretern, zu seinem Freundeskreis zählten Künstler wie Professor Andreas Brandt oder Helmut Freitag und Peter Ewaldsen, Amtsvorsteher von Südtondern. Die Herren sah man immer wieder bei einem Kaffee im Niebüller Stadtbild sitzen; Klaus Müller war sehr kommunikativ. Man sah ihn auch mit anderen Niebüllern zusammensitzen – viele von ihnen heimatverbunden und auch kunstinteressiert. Kein Wunder, dass er daher nicht nur sein Herz für die Kunst vor Ort entdeckt hatte, sondern auch für die Natur.

Seine Nachbarn klärten ihn auf und schon engagierte er sich für die Renaturierung des Gotteskoogs. Außerdem fand er die Neugestaltung des Marschenparkes unterstützenswert. „Er hat sich verliebt in die Landschaft“, sagt Wilfried Bockholt. „Er kam aus kleinen Verhältnissen und blieb stets bescheiden.“ Klaus Müller war immer unkompliziert – für alle Anliegen hatte er immer ein offenes Ohr. So förderte er das Richard Haizmann Museum, das von seinen Leihgaben profitierte oder auch die Stadtbücherei. Im Niebüller Stadtpark steht eine besondere Plastik von ihm. Als sie ein wenig beschädigt wurde, griff Klaus Müller gleich selbst ein, um die Instandsetzung zu finanzieren. Gab es einen Orkan, so half der Geschäftsmann bei der Wiederaufforstung in Legerade und anderswo. „Er war ein Mensch, der in die Landschaft passt“, formuliert es Wilfried Bockholt. Dazu gehört auch eine eigene Galloway-Zucht gemeinsam mit seinem Nachbarn Helmut Freitag – und vor allem die Liebe zur Kunst.

„Es bleibt die Erinnerung!“ sagt Karl-Heinz Schmidt unisono mit Kurt-Heinz Jappsen, beide aktiv im Förderverein des Krankenhauses. Hier hat Klaus Müller große Geldsummen gespendet, gerade aktuell.Und auch der Verschönerungsverein Niebüll hat profitiert. „Das Südtor der Christuskirche lag ihm am Herzen“, so Kurt-Heinz Jappsen. Auch das Tastmodell, das am 16. September aufgestellt wird, gehört zu Müllers guten Gaben. „Geplant war, es zu seinem 90. Geburtstag mit ihm einzuweihen“, sagt Holger Heinke. Auch der Leiter des Stadtmarketing und Vorsitzende des Verschönerunsgvereins ist traurig – wie viele andere auch. Denn auch das Gespräch mit Klaus Müller war stets inspirierend.

„Er war ein einzigartiger Mensch“, sagt Karl-Heinz Schmidt. „Er war ein Freund des Hauses. Und er gehörte zum Stadtbild Niebülls“, sagt Stadtbücherei-Leiter Ronald Steiner. „Mit Klaus Müller verliert das Richard Haizmann Museum nicht nur einen Kunstkenner, Sammler und Mäzen, sondern wir verlieren auch einen außergewöhnlichen und fröhlichen Menschen, der mit einer besonderen Art von Humor ausgestattet war, die jeden Menschen sofort zum Lachen brachte. Wir werden ihn und seine Spuren im Museum in ehrendem Gedanken behalten.“

Müller, der ursprünglich aus Hamburg-Langenhorn stammt, war Flakhelfer, Soldat, wurde schwer verwundet an der Weichselfront. Zurückgekehrt in die Hansestadt war ihm ein wechselhaftes Aufwachsen beschieden, er machte jedoch seinen Weg. Erst in der Behörde, danach als Holzkaufmann. Gemeinsam mit seinem Studienfreund Werner Loges baute er ein Unternehmen von Weltformat für homöophatische Medikamente auf. Das brachte Wohlstand. Und führte dazu, dass Klaus Müller die Kunst erwerben konnte, die er immer mochte und deren Kenner er von frühauf war. Der Menschenfreund lebte stets bescheiden und war ein allseits akzeptierter Einzelgänger, der bis ins hohe Alter genau das tat, was er wollte. Mit viel Witz, Charme und Humor. Die Niebüller werden ihn nicht vergessen.