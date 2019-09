Ein Fest für kleine Mäusejäger

Der verkaufsoffene Sonntag in Niebüll lockte viele Besucher / Im Mittelpunkt des diesjährigen Herbstzaubers standen die Kinder

von Dorthe Arendt

15. September 2019, 18:12 Uhr

Niebüll | Die Rechnung des Niebüller Handels- und Gewerbevereins ist aufgegangen: Die erste Niebüller Mäuse-Olympiade lockte gestern am verkaufsoffenen Sonntag scharenweise Teilnehmer an und war ein Riesenspaß für Kinder. Zum „Herbstzauber“ hatten nicht nur zahlreiche Geschäfte in Niebüll geöffnet und boten Aktionen und stressfreies Stöbern, sondern auch die Schaufenster hatten es in sich: Hier wollten kleine Mäuse gefunden werden.

„In diesem Jahr stehen die Kleinsten im Mittelpunkt“, hatte Organisations-Wartin Corinna Matthiesen schon vorab erklärt. Und so war es dann auch: Mehr als 70 Kinder hätten Geschäftsinhaber gezählt, berichtete Mitorganisatorin Renate Hartwig begeistert. In den Läden warteten nicht nur Mäuse, sondern auch Spiele wie Dosenwerfen auf die Teilnehmer. Zur Belohnung bekamen die Kinder zunächst ein Bändchen für jedes absolvierte Spiel, am Ende gab es auch noch Präsente und Urkunden.

Und es warteten noch mehr Geschenke auf die Jüngsten: Entlang der Hauptstraße verteilten zum Beispiel Jette und Klara, beide zehn Jahre alt und passend als Mäuse kostümiert, na, was denn wohl? Ganz klar: süße Mäuse natürlich als Stärkung zwischendurch. Zudem drehte ein Karussell Runde um Runde, eine Künstlerin zauberte bunte und biologisch abbaubare Luftballon-Tiere. Sven Ablass sorgte mit Gitarre und Live-Gesang für gute Laune. „Mein Freund Rolf Zukowski nennt nennt mich Kinderflüsterer“, berichtete der Musiker aus Hamburg, der inzwischen in Klanxbüll lebt. Geflüstert wurde bei seinem Auftritt allerdings beileibe nicht – Kinder, Eltern und Großeltern machten bei Liedern wie „Vorhang auf“ oder „König der Welt“ lautstark mit.

Eher nur für Erwachsene waren die Tütchen, die Niebülls Stadtmanager Holger Heinke ausgab: Im Namen des Verschönerungsvereins erfreute er Pflanzenfreunde mit Friesischen Blaussternen in Blumenzwiebelform.

„Der verkaufsoffene Sonntag ist traditionell gut besucht. Viele Menschen nutzen gerne die Gelegenheit, etwas zu unternehmen, Bekannte zu treffen und Klönschnack zu halten. Aber vor allem die arbeitende Bevölkerung genießt es auch, einfach mal in Ruhe einzukaufen“, war Holger Heinke überzeugt.

Am Vormittag habe sie wegen des Nieselregens noch den einen oder anderen bangen Moment ausstehen müssen, gab HGV-Orga-Wartin Corinna Matthiesen zu. Gegen Ende der Veranstaltung zeigte sie sich hingegen sehr zufrieden. „Es hat alles super geklappt, das Wetter hat gehalten, wir hatten ein tolle Resonanz und unsere erste Niebüller Mäuseolympiade war ein voller Erfolg.“