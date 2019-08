Ein Fest für den Gaumen und für die Ohrmuschel

von nt

07. August 2019, 18:02 Uhr

Dagebüll | Zu den Dagebüller Muscheltagen am kommenden Sonnabend, 10., und am Sonntag, 11. August, lädt der Fremdenverkehrsverein Dagebüll ein. Im ehemaligen Parkhaus Schmidt, direkt hinter dem Badedeich, beginnt am Sonnabend um 11 Uhr die 21. Auflage der Veranstaltung mit einem bunten Programm an Unterhaltung und einem Floh- und Stöbermarkt.

Die mobile Spielkiste bietet den kleinen Besuchern unter Anleitung Geschicklichkeit und Bastelspaß. Ein Handpuppentheater spielt in der angrenzenden Bushalle um 13 und und 15 Uhr ein spannendes Stück mit dem Titel „Ein wahrer Freund“.

Der unterhaltsame Teil beginnt um 12.30 Uhr mit den Blauen Jungs aus Emmelsbüll. Die Kinder und Jugendlichen der Wiedingharder Trachtengruppe zeigen unter der Leitung von Christel Ipsen friesische Tänze (14 Uhr). Die Pas-Brass-Band wird mit ihrem Bigband-Sound im Ortsteil Dagebüll-Hafen und am Strand zu hören sein (15 Uhr). Die Band spielt bekannte, alte, neue und unvergessene Hits, Schlager und Evergreens.

Abends steigt das traditionelle Schippermützenfest. Zu Gast ist der Niebüller Shantychor (18.30 Uhr), der die Besucher mit Liedern von de Waterkant unterhalten wird. Im Anschluss bittet ein DJ mit Musik vom Plattenteller zur Muschelparty.

Das große Feuerwerk „Föhr on Fire“ über der Insel Föhr kann am späten Abend von Dagebüll aus beobachtet werden – gute Sicht vorausgesetzt.

Am Sonntag werden die Besucher wieder ab 11 Uhr erwartet. Zum Frühschoppen (12 Uhr) spielt die Feuerwehrkapelle aus der Dänischen Ortschaft Hoyer.

Die Hauptrolle an beiden Tagen soll indes die Muschel spielen. Frisch zubereitet, kann man gekochte und gebratene Muscheln essen, und vorher den Muschelköchen über die Schulter schauen. Es gibt aber auch Alternativen für jene, die die Schalentiere nicht so mögen.

Am Sonntag endet das Muschelfest dann gegen 16 Uhr.