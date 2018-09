Flohmarkt am 3. Oktober in Niebüll : Ein Feiertag für Stöberfreunde

von shz.de

28. September 2018, 16:01 Uhr

Am Mittwoch, 3. Oktober, findet von 10 bis 16 Uhr der Anwohner- und Nachbarschaftsflohmarkt „Rund um die Deezbüller Kirche“ statt. Und wieder machen über 60 Deezbüller Bürger bei der Veranstaltung mit. Sie öffnen ihre Schatztruhen, beleben ihre Garagen, Höfe und Carports mit einem netten Ambiente inklusive Klönschnack und Kaffee. Hier findet der Stöberfreund viele schöne Dinge, frisch vom Dachboden oder aus dem Keller, fantastische Raritäten wie echte Friesen-Gemälde und selbst gemachte Lampenschirme und eine Auswahl an Kleidung aus vielen Jahrzehnten. Alles wird auf Tischen, Ständen und in offenen Garagen angeboten. Die Nachbarn bieten in Küsterweg, Katharine-Ingwersen-Weg, Andreas-Christiansen-Straße, Nelle-Jannsen-Weg und Carl-Ludwig-Jessen-Straße ihre Errungenschaften an. Würstchen und Kuchen gibt es auch, und zwar in der großen Werkhalle. An die 100 Torten gehen über den Tresen – für eine gute Sache. Der Gang durch die Gassen mit den hübschen Friesenhäusern ist ein weiterer Anlass, in Deezbüll vorbeizuschauen.