Fit für die digitale Welt : Eigenes Medienverhalten reflektieren

von Dorte Arendt

erstellt am 26.Sep.2017 | 03:18 Uhr

Digital Natives, das sind diejenigen, die in die digitale Welt hineingeboren worden sind, damit aufgewachsen. Oft herrscht eine so große Diskrepanz zwischen den Digital Natives und deren Eltern, aber auch Lehrern. Was dazu führt, dass den Kindern der verantwortungsvolle Umgang mit Medien kaum vermittelt werden kann, weil die „Erwachsenen“ nicht mehr hinterherkommen oder gar nicht wissen, in welchen Medien Kinder und Jugendliche unterwegs sind.

Norbert Golomb und Jessica Grzybeck vom Beratungs- und Behandlungszentrum des Diakonischen Werkes Niebüll (BBZ) sind im Bereich der Suchtprävention tätig und haben gemeinsam mit Ingemarie Nielsen, zuständig für die Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Niebüll, in Zusammenarbeit mit Teachtoday, einen Medien-Parcours für die vierten, fünften und sechsten Klassen organisiert.

„Wir haben nach etwas gesucht, was das Thema Medien aufgreift und dabei sind wir auf Teachtoday gestoßen“, sagt Golomb. Teachtoday ist eine Inititative zur Förderung der sicheren und kompetenten Mediennutzung. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche, Eltern und Großeltern sowie pädagogische Hilfskräfte mit praxis- und alltagsnahen Tipps und Materialien. Golomb und Grzybeck haben sich für den Medienparcours entschieden, da sie mit ihrer Beratung speziell Schulen ansprechen wollen.

Jeweils 50 Kinder können den Medienparcours durchlaufen, der aus fünf Stationen besteht. „Fakt ist, dass die Kinder die Medien nutzen. Hier sollen sie lernen, reflektiert an die Sache heranzugehen“, erklärt Martin Daßinnies von Teachtoday. Es soll nicht pädagogisiert werden, sondern sensibilisiert. So kommen die Kinder zunächst zusammen und sprechen über den allgemeinen Medienumgang, bevor sie in die einzelnen Stationen entlassen werden. In den Stationen werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Unter anderem geht es dabei um Zeit, die für die Mediennutzung in Anspruch genommen wird. „Während die Kinder am Computer spielen, wird die Zeit gemessen und anschließend müssen sie einschätzen, wie lang sie gespielt haben“, erklärt Daßinnies. Eine weitere Station beschäftigt sich mit Wissensfragen, zum Beispiel, ab welchem Alter die Kurznachrichten-Funktion Whats App benutzt werden darf. Auch das Thema Mobbing und Ausgrenzung steht zur Debatte. An den einzelnen Stationen werden die Kinder betreut, können Fragen stellen und aus ihrem Medienalltag berichten.

Jessica Grzybeck und Norbert Golomb wollen das Konzept übernehmen. „Der Medienparcours soll zu einem festen Bestandteil in der Suchtpräventionsarbeit werden“, sagt Golomb. Dazu soll das Konzept von Teachtoday in einem kleineren Rahmen übernommen werden. „Wir wollten uns erstmal anschauen, wie das läuft, und dann entscheiden, ob das was für uns ist“, erklärt Golomb. Am Ende konnte der Parcours durchaus überzeugen. „Die Kinder können selbst aktiv werden und man bekommt einfach einen ganz anderen Draht zu ihnen durch diese interaktive Herangehensweise“, so Golomb.

Momentan überlegen die Suchtpräventionskräfte, in welcher Form sie den Parcours anbieten werden. Eine Idee sei es, die Medienprävention in Zusammenarbeit mit den Schulen für jedes fünfte Schuljahr fest anzubieten. Im nächsten Jahr soll der Parcours im Einsatz sein.