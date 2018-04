Osteraktion : Eiersuche im Klettergarten

Zahlreiche Kinder stürmten zur Saisoneröffnung das Filu-Areal – dort waren viele Naschereien versteckt worden.

von jok

03. April 2018, 10:39 Uhr

Leck | Was glitzert denn da im Gras, was lugt hinter dem Baum hervor und was hat sich glänzend in der Kuhle versteckt? Im Morgengrauen werden sich die Osterhasen die Ohren abgefroren haben, als sie am Sonntag zweitausend süße Sachen im Waldstück neben der Straßenmeisterei platziert hatten. In der sonnigen Mittagsstunde gestaltete sich der Aufenthalt allerdings angenehm im „Klettergarten Filu“.

Ungezählte Steppkes warteten hinter der Leine auf den Startschuss. Den gab der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Leck, Sven Lück: „Diese Aktion hat fast Traditionscharakter, und wir freuen uns, dass die Verantwortlichen des Klettergartens und der Supermarkt „Famila“ als Sponsor der Leckereien mit an einem Strang ziehen“. Der Run auf Schokohasen & Co. begann, Tüten und Körbchen fest in den Händen. Die Jüngsten suchten auf einem Extra-Areal, die größeren Mädchen und Jungen inspizierten das Gelände gegenüber. Damit jeder eine Chance auf Süßes hatte, probierte sich auch Bürgermeister Andreas Deidert als Osterhase und legte heimlich Süßes nach. Das war gut so, denn ansonsten wäre die Eiersuche nach nur zehn Minuten beendet gewesen. Außerdem hatten die Knirpse Gelegenheit, in Ruhe hier und dorthin zu schauen und das Gefundene in die Taschen zu stecken. Von der Veranstaltung profitierte auch der Klettergarten zur Saisoneröffnung, eine Chance, die Wagemutige gleich nutzten.