Ehrenamtler sichern Erinnerungen

Rund 500 Ordner umfasst das archivierte Material des Kirchspielarchivs in Ladelund – Digitalisierung ist geplant

25. Januar 2021, 15:54 Uhr

ladelund | Der Name klingt etwas sperrig: „Kirchspielarchiv Ladelund, Bramstedtlund, Westre und Karlum“. Aber der Name zeigt, dass hier Archivarbeit geleistet wird, die über die Grenzen der politischen Gemeinde hinausgeht. Hier werden die Geschichte und die Gegenwart aller drei Gemeinden, die zum Kirchspiel Ladelund gehören, und der Gemeinde Karlum aufgearbeitet und archiviert.

Geleitet wird das Archiv von den Ladelundern Hans Feddersen und Hans-Heinrich Petersen. Zum Team hinzugestoßen sind Ingeburg Peters, Irene Mielke-Oehme und Birgit Lewe. Das Archiv befindet sich in der Alten Meierei in der Dorfstraße 44. Der Eingang liegt auf der Ostseite des Gebäudes. Geöffnet ist es an jedem Sonnabend von 10 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage der Gemeinde Ladelund unter www.ladelund.de zu finden.

Das Archiv wurde maßgeblich von Anita Vollertsen ins Leben gerufen, die auch das Ladelunder Dorfmuseum gegründet hat. Es lag aber nach ihrem Tod im Dornröschenschlaf, bis Hans Heinrich Petersen und Hans Feddersen im Januar 2014 damit begannen, ihre Arbeit fortzuführen. „Basis unserer Arbeit ist das Vermächtnis der Dorfchronisten Anita Vollertsen aus Ladelund und Hans Christian Davidsen aus Bramstedtlund“, berichtet Hans Feddersen. Als ehemaliger Gemeindeschreiber, Standesbeamter und Heimatforscher habe Hans Christian Davidsen viele Jahre alle Facetten des Dorflebens dokumentiert und ebenso gesammelt wie die Dorfschullehrer Heinrich Eichhorn und Walter Christiansen. Und Hans-Heinrich Petersen ergänzt: „Ziel unseres Teams ist es, die Geschichte des Kirchspiels mit den Gemeinden Ladelund, Bramstedtlund und Westre sowie der Gemeinde Karlum zu erhalten und so zu archivieren, dass ein schneller und gezielter Zugriff möglich ist. Wir wollen allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich über Themen aus der Vergangenheit unserer Gemeinden zu informieren und damit auch eventuellen Verfassern von Chroniken die Arbeit erleichtern.“

Der frühere Architekt und Ausdauersportler Hans Feddersen ist seit einem Jahr Rentner. Ehrenamtliche Tätigkeiten haben ihm seine Eltern Hildegard und Hugo Feddersen ein Leben lang vorgelebt. „Von jeher bin ich Sammler von ‚altem Papier‘ jeglicher Form“, sagt er selbst über sich.

Hans-Heinrich Petersen hat sich seit langem der Ahnenforschung verschrieben. Er ist seit vielen Jahren Mitglied des Arbeitskreises Familienforschung in Flensburg. Und der 61-Jährige kennt sich in Politik und öffentlicher Verwaltung aus. 20 Jahre war er Gemeindevertreter in Ladelund, 15 Jahre Mitglied des Amtsausschusses und zehn Jahre Schulverbandsvorsteher. „Sobald die Corona-Pandemie es wieder zulässt, werden wir auch wieder unseren ‚Ahnenstammtisch‘ anbieten“, verspricht Hans-Heinrich Petersen.

Rund 500 Leitzordner umfasst inzwischen das archivierte Material. Sortiert nach Verwaltung und Schulen, Vereinen und Organisationen, Gewerbebetrieben, geschichtlichen Themen, Ahnenforschung, Fotos und Presseauswertungen sind zusammengetragen und archiviert worden –ein wahrer Schatz Heimatgeschichte. „Besonders dankbar sind wir den Hinterbliebenen unseres Ladelunder Schulrektors und freiberuflichen Journalisten Ulrich Jeß“, sagt Hans Feddersen weiter. „Sie haben uns sein gesamtes Fotoarchiv zur Verfügung gestellt. Mit diesem Material und weiteren Fotos können wir nun das Leben in unseren Gemeinden seit 1975 nahezu komplett dokumentieren. Insbesondere über Karlum fehlt uns aber noch Bildmaterial. Wir wären froh, wenn die Karlumer noch einmal ihre Familienalben ‚durchforsten‘ würden.“

Auch Hans-Heinrich Petersen hat noch einen großen Wunsch: „Ich hoffe, dass es uns eines Tages gelingt, das Inhaltsverzeichnis der 500 Ordner so zu digitalisieren, dass wir es auf der Ladelunder Homepage online stellen können.“ Das kostet Zeit und vor allen Dingen Geld. So müssten so bald wie möglich auch mehr als 1.000 Negativrollen digitalisiert werden. „Wie sämtliche Archive haben auch wir ein Platzproblem“, berichtet Hans-Heinrich Petersen weiter. „Dem können wir nur durch umfassende Digitalisierung begegnen.“