Trockenheit in Nordfriesland : Dürrehilfe für Bauern

Etwa 70 bis 80 Höfe in Nordfriesland werden nach Monaten der Trockenheit einen Antrag auf Unterstützung stellen.

von Anja Werner

21. Oktober 2018, 17:37 Uhr

Erst war es viel zu nass, dann viel zu trocken. Ein Mittelmaß bei den Niederschlägen hat es in diesem Jahr nicht wirklich gegeben. „2018 gleicht das Wetter einer Naturkatastrophe, das kann man wirklich sagen“, so Wolfgang Stapelfeldt vom Kreisbauernverband Südtondern. „Ich vergleiche das immer mit dem Elbhochwasser 2003, auch das war eine Naturkatastrophe, die viel Schaden angerichtet hat und für viele Menschen zur Existenzbedrohung geworden ist.“

Besonders verheerend für viele Landwirte ist, dass der Herbst im Vorjahr viel zu nass war und somit die Herbstbestellung des Wintergetreides ins Wasser fiel.

Landwirtschaftliche Betriebe können nun für die Dürre in diesem Jahr finanzielle Unterstützung aus dem Bund-Länder-Hilfsprogramm beantragen. Der Bund will insgesamt 150 bis 170 Millionen Euro zum bundesweiten Ausgleich für Dürreschäden bereitstellen, die Länder sollen denselben Betrag aufbringen. Für die Landwirte in Schleswig-Holstein steht dabei ein Betrag von 20 Millionen Euro zur Verfügung – halb vom Bund, halb vom Land.

Etwa 1000 Betriebe aus dem nördlichsten Bundesland werden einen Antrag auf Unterstützung stellen, davon sind zirka 70 bis 80 Höfe in Nordfriesland angesiedelt, schätzt Stapelfeldt. „Es ist aber nicht so, dass die Bauern alle wieder einmal Geld bekommen. Es gibt ganz genaue Auflagen, wer Unterstützung bekommt und wer nicht, dass finden wir vom Kreisbauernverband natürlich sinnvoll. Da die Schäden bei den einzelnen Betrieben unterschiedlich hoch sind, wäre mit einem Gießkannenverfahren, bei dem jeder Betrieb ein bisschen Geld bekommt, niemandem geholfen“, so Stapelfeldt weiter.

Finanzielle Unterstützung gibt es nur, wenn der Betrieb tatsächlich in der Existenz bedroht ist. Doch dieses Beantragungsverfahren habe es in sich, berichtet der Fachmann vom Kreisbauernverband. „Sechs Kriterien müssen erfüllt werden, und die nachzuweisen erfordert so einen immensen bürokratischen Aufwand, dass da kein Landwirt alleine mit zurechtkommt.“ Ein Kriterium sei beispielsweise, dass der „naturale Schaden“ größer als 30 Prozent ist. Zudem werden eventuelle Ersparnisse der Landwirte in Betracht gezogen, die kurzfristig liquidierbar sind und somit zum anrechenbaren Privatvermögen zählen. Auch die Wirtschaftlichkeit des Betriebes innerhalb der letzten drei Jahre wird geprüft – ein schlechtes Jahr sei gegebenenfalls vom Betrieb zu verkraften. Eine Förderfähigkeit liegt nur vor, wenn der Dürreschaden größer ist als der sogenannte „Cash-Flow III“, also der Gewinn abzüglich Entnahmen und Tilgung.

„Man muss komplett seine Bankunterlagen offenlegen“, sagt Wolfgang Stapelfeldt.

Landwirte, die zusätzlich zu ihrem Betrieb noch ein gewerbliches Einkommen mit über 35 Prozent der Gesamteinkünfte haben – also beispielsweise Ferienunterkünfte auf ihrem Hof anbieten – werden von der Dürrehilfe komplett ausgenommen, egal wie groß der Schaden im landwirtschaftlichen Betrieb ist. Landwirte, die in diesem Jahr noch eine Unterstützung benötigen, müssen ihren Antrag bis Ende Oktober eingereicht haben, für die anderen gilt der 30. November als Stichtag. Doch auch wer das Antragsverfahren geschafft hat, bekommt nicht die volle Summe, sondern nur 50 Prozent des Verlustes durch das Hilfsprogramm erstattet. „Wir sind sehr froh über diesen Zuschuss, der auch wirklich nur den Betrieben zugutekommen wird, die existenziell bedroht sind“, sagt Stapelfeldt.

„Für die Zukunft müssen wir sehen, wie wir mit den Naturkatastrophen, die in Folge des Klimawandels entstehen, umgehen.“ Denkbar sei beispielsweise eine Versicherung gegen Dürre und Überflutung, wie es sie beispielsweise in den USA gibt und die dort staatlich unterstützt wird.