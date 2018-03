Konzert : Dreifache Liebe zur Musik

Das Trio Arion spielt am 26. März im Lecker Rathaus.

21. März 2018, 08:50 Uhr

Leck | Das Trio Arion ist am Montag, 26. März, bei den Musikfreunden in Leck und Umgebung zu Gast. Beginn ist um 19.30 Uhr im Rathaus in Leck. Das Ensemble wurde 2008 von Studenten der Musikhochschule Lübeck gegründet. Die aktuellen Mitglieder sind die israelische Klarinettistin Shelly Ezra, die mexikanische Pianistin Edith Escudero García und der deutsche Cellist Martin Henneken. Alle drei Musiker sind mehrfach preisgekrönt. Das Trio spielte schon beim Schleswig-Holstein Musik Festival, in London oder Mexico City. Beim Konzert-Abend in Leck werden die Trio-Miniaturen des russisch-schweizerischen Komponisten Paul Juon, das Es-Dur-Trio der französischen Komponistin Louise Farrenc und Beethovens „Grand Trio“ op. 38 zu hören sein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.