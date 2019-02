Neue Defibrillatoren in Leck : Drei weitere Lebensretter installiert

Unter anderem in der Nordfrieslandhalle wurde eines der Geräte angebracht.

24. Februar 2019, 16:44 Uhr

Eine frühestmögliche Herz-Lungen-Wiederbelebung kann Leben retten. Deshalb werden im öffentlichen Raum immer mehr Defibrillatoren platziert. In Leck befinden sich diese medizinischen Geräte, die von jedermann bedient werden können, unter anderem bereits im Erlebnisbad, in der Gemeinschaftsschule, in der Nospa-Passage und im Gebäude der VR-Bank. Die Gemeinde hat jetzt drei weitere Defibrillatoren installiert. Einer ist im Rathaus und einer in der Süderholzhalle angebracht worden. Den dritten „Defi“ hat die Nospa dem MTV Leck spendiert, der ihn wiederum der Gemeinde als Eigentümerin der Nordfrieslandhalle zur Verfügung stellt. Dort hängt der Defibrillator im Eingangsbereich. Ein Gerät kostet nach Angaben von Bürgermeister Andreas Deidert mit allem drum und dran 1700 Euro.