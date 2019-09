Drei Tage Bürgerfest in Leck

Gute Laune und viele Besucher trotz einiger Regenschauer am Sonnabend: Gautschen, Tauziehen, Bunte Meile und Entenrennen als Höhepunkte

08. September 2019, 15:54 Uhr

leck | Kaum dass sich der Morgendunst gelichtet hatte und die ersten Sonnenstrahlen Leck erhellten, füllte sich am Sonnabend auch zusehends die für den Autoverkehr voll gesperrte Hauptstraße. Info-, Fohmarkt- und Mitmachstände erwachten, Verkaufswagen öffneten, und vor dem Alten Dorfkrug ließen es sich die ersten Besucher beim traditionellen Bürgerfrühstück gut gehen.

„Das war ein toller Start in den zweiten Tag des 34. Bürgerfestes“, resümierte Bürgervorsteherin Sabine Detert. Zusammen mit einigen Gemeindevertretern hatten sie gut zu tun, konnte aber trotzdem so manchen Bürger-Schnack halten und zählten am Ende rund 250 Frühstücksgäste. „Wir haben allein 50 Liter Kaffee ausgeschenkt, von den unzähligen Wurst und Käsescheiben, sowie all dem anderen leckeren Brötchen-Belag ganz zu schweigen“, freute sich Sabine Detert.

Gut gestärkt ging es dann auf die „Bunte Meile“, und von Stunde zu Stunde füllte sich die Hauptstraße mehr. Es sei zwar schade, dass nicht mehr ganz so viele Flohmarktstände das bunte Bild des Festes prägen, doch es täte dem Spaß an der Sache keinen Abbruch, so der Tenor vieler Besucher, die aus ganz Nordfriesland nach Leck gekommen waren. Und so flanierten sie gemütlich von einem Ende zum anderen, stöberten und feilschten, informierten sich, genossen sichtlich die auf den zwei Bühnen angebotene Musik. Vielerorts bildeten sich kleine und größere Gruppen beim Klönschnack.

Selbst als gegen Mittag sich der Himmel schlagartig verdunkelte, starker Platzregen kurzzeitig die Menschen Zuflucht unter Dächer und Eingängen suchen ließ, war die Stimmung bestens, denn nur wenige Minuten später ging es für alle unbeirrt weiter. Ob auf dem Apothekenplatz rund um das Thema Landwirtschaft, im Kirchencafé vor St.Willehad bei den Pfadfindern oder als sich der Kirchplatz zum Gautschen bis auf den letzten Platz füllte. Unter den Klängen von Dudelsack und Snaredrum, angeführt von Gautschmeister Frank Christiansen schritten die frisch ausgebildeten Buchdrucker und -binder – flankiert von den „Packern“ – zur Zeremonie der traditionellen Freisprechung. Doch nicht nur Nadja Tietjen Steven Flachshaar, Luca Carstensen und Nick Rene Boukhari wurden am Ende in den Kreis der Zunft aufgenommen, auch CPI Clausen & Bosse Geschäftsführer Sven Isecke erwischte es, in dem er wie alle in der wassergefüllten Bütt „reingewaschen“ wurde.

So neigte sich nach einem tollen Spektakel der Tag dem Abend zu, und wie er am Freitag im Leck-Huus musikalisch begann, ging es beim Danz op de Straat bis in die späten Abendstunden weiter. „Es war wieder einmal ein toller Tag. Eine bunte Meile, die den Besuchern sichtlich Spaß gemacht hat, und auch der Abend verlief ruhig“, sagte ein geschaffter Ingo Ehlers, Vorsitzender des veranstaltenden Bürgerfestvereins, der wie zahlreiche Helfer bereits am frühen Sonntagmorgen im Augarten in Aktion war - den Familientag vorbereiten. Und bereits dann begrüßte strahlender Sonnenschein die zahlreichen Besucher am dritten Festtag zum ökomenischen Gottesdienstes im Augarten. Zusammen mit Pastor Holger Asmussen starteten sie in den Familientag, um im Anschluss auf der Bühne, im Rund des Augartens, im Schützenhaus des MTV Leck, und auf der Lecker Au mit viel kurzweiliger Unterhaltung und Spielspaß einen tollen Abschluss zu erleben.

Sowohl die vom Haus der Jugend betreuten Spielgeräte, wie auch das Lager der Kornerfjord Piraten war von vielen Besuchern umringt. Der erste Höhepunkt des Tages bot seit langem mal wieder ein Tauziehen. Mit „Die Dauerdurstigen“, „Niedam Crew“ I und II sowie einem Bürgerfestverein Team traten vier Kontrahenten an, die unter dem Jubel der Zuschauer einen tollen, fairen Wettkampf boten. Zur Freude des Veranstalters setzte sich das Bürgerfestverein-Team in allen Läufen deutlich durch, und ging so als Sieger hervor.

Auch zur Freude der Besucher ließ aber auch nicht nur der sehr hohe Wasserstand der Lecker Au die 1050 quietschgelben Renner in neuer Bestzeit von vier Minuten und 50 Sekunden die Strecke bewältigen. Das viele Wasser führte auch zu der Frage: Wann Timo Süßmann, der die Enten traditionsgemäß im Wasser begleitet, das Selbige bis zum Hals steht. Doch das sollte nicht eintreten, und auch das beliebte 13. Entenrennen wurde ein Erfolg. Bei strahlendem Sonnenschein, mit kurzweiliger musikalischer Unterhaltung und den Siegerehrungen der schnellsten Enten sowie Bürgerkönigin und -könig endete am späten Nachmittag das 34. Bürgerfest.

„Wieder einmal alles richtig gemacht“, so das Fazit des Vorsitzenden Ingo Ehlers, der, wie die zahlreichen Helfer, jetzt sicherlich erst einmal eine große „Mütze“ voll Schlaf nimmt!