Drei Konzerte: „Wat bi Wat“ legt wieder los

Avatar_shz von Dorthe Arendt

24. Juli 2020, 14:43 Uhr

LExgaard | Wer am Ochsenweg 7 in Lexgaard Halt macht, spürt sofort: Martina und Fritz Levsen sind Gastgeber mit Leib und Seele. Doch wie so viele Betriebe musste auch das „Wat bi Wat “ aufgrund Corona-Pandemie eine Zwangspause einlegen. Jetzt melden sich die Levsens mit gleich drei Open-Air-Konzerten zurück. „Wir wollen den Menschen endlich wieder etwas bieten“, sagt Fritz Levsen.

Los geht es am 8. August, 19 bis 23 Uhr und einer Irish Night mit Seldom Sober, am 22. August, 19 bis 23 Uhr, folgt eine Country Night mit den Celtic Cowboys und am 5. September, 20 bis 23 Uhr, Folk und Oldies mit den Drones & Bellows. Live-Musik mit Snacks in Biergarten-Atmosphäre, so lautet das Konzept, das die Levsens bei den zuständigen Stellen des Kreises Nordfriesland angemeldet haben.

Der Ticketverkauf läuft bereits auf vollen Touren. Eine ist auf jeden Fall dabei: Lexgaards Bürgermeisterin Sandra Lorenzen. Die 34-jährige Gemeindechefin ist der Gaststätte und den Levsens sehr verbunden: Erstens ist das Wat bi Wat der einzige Gewerbebetrieb des rund 50-Einwohner-Örtchens. Zweitens ist die Festscheune immer wieder Mittelpunkt und Veranstaltungsort für das kulturelle und soziale Leben in Lexgaard. Und drittens ist das Wat bi Wat auch der Arbeitsplatz von Sandra Lorenzen: Seit 2012 unterstützt sie die Levsens bei Festen in der Küche.

Runde Geburtstage, Hochzeiten, Konfirmationen, Betriebsfeste: Mindestens 50 Feiern hat die Corona-Pandemie laut Martina Levsen im Wat bi Wat verhindert. „Im März gab es noch ein Spanferkelessen, dann war Schluss.“ Keine einfache Zeit für das Gastro-Ehepaar, das ideell und finanziell viel in seine Festscheune investiert hat.

Dass die beiden Lexgaarder viel vom Feiern verstehen, haben sie schon vor Jahrzehnten bei ihren Levsen-Partys bewiesen. „Die waren schon legendär, da haben die Leute noch auf Strohklappen gesessen.“ 2005 machten die Levsens Ernst mit der Freude am Ausrichten von Feiern und Veranstaltungen und eröffneten ihre Festscheune. Der Name Wat bi Wat ist plattdeutsch und heißt „was bei was“. Seinen Ursprung hat der Name aus den frühen Anfängen: „Damals hatte jede Behörde immer noch neue Anforderungen zur Genehmigung, es kam immer noch was dazu“, berichtet Martina Levsen.

Aber aufgeben ist nicht das Ding der Lexgaarder Gastronomen, damals wie heute. Deshalb wagen sie auch gleich drei Open-Air-Konzerte unter besonderen Bedingungen für bis zu 120 Besucher pro Abend. Denn auch wenn der Musikgenuss im Vordergrund steht – organisatorisch geben Corona-Vorsichtsmaßnahmen den Takt vor.

Um Risiken möglichst gering zu halten, finden die Konzerte nicht in der Festscheune, sondern im Innenhof des Wat bi wat statt. Besucher erhalten feste Sitzplätze, Einhaltung der Abstandsregeln selbstverständlich. „Tanzen und Mitsingen ist leider nicht gestattet“, sagt Fritz Levsen. „Aber das muss ja nicht mal ein Nachteil sein: So kann man sich komplett auf die Musik und die Bands konzentrieren.“

Gerne hätten die Gastronomen das Konzert in der grünen Idylle hinter ihrem Haus veranstaltet – dort ist der Lieblingsplatz der Levsens, auch Brautpaare lassen hier gerne ihre Hochtzeitsbilder aufnehmen. Allerdings: „Für die Konzerte haben wir keine Genehmigung an den Teichen bekommen“, sagt Fritz Levsen. Doch auch diesem Umstand weiß der Lexgaarder etwas Positives abzugewinnen: „Im Innenhof ist die Akustik wahrscheinlich ohnehin besser.“





Eintritt nur nach Voranmeldung: Tel. 04663/450 oder per E-Mail: fritzlevsen@t-online.de.