Bilanz beim HGV : Dorfleben-Messe in Dagebüll bleibt Eintagsfliege

Die Veranstaltung im vergangenen Frühjahr brachte nicht den erwünschten Zulauf.

von Arndt Prenzel

08. April 2019, 15:13 Uhr

HGV-Vorsitzender Bernd Jannsen ließ bei der Mitgliederversammlung zügig das Jahr Revue passieren. Dabei sparte er nicht mit Kritik. „Die aufwändige Messe im April hat bei Weitem nicht den gewünschten Zulauf gehabt.“

Die Besucher hätten bei „Dorfleben erleben“ keine Muße gehabt, hinter die Kulissen der Betriebe zu schauen, um etwa alte Handwerkstradition mitzuerleben. Konsequenz: „Das machen wir nicht wieder.“

Nächster Höhepunkt ist am 25. August der „Kindertag“. Unklar ist derzeit, ob die Einweihung des Deichtorplatzes angesichts der Baumaßnahmen an der Stöpe am 14. Juli erfolgen kann.

Buden-Markt nach Sylter Modell?

Auch die Weihnachtsmeile kam in die Diskussion. Nach der vorjährigen Absage könnte nun ein „Buden-Markt zwischen den Jahren“ nach Sylter Muster nach Weihnachten starten.

Die Fertigstellung der Veranstaltungshalle ist ebenso noch offen wie die künftige plastikfreie Bespielung des Deichtorplatzes. Die Idee, Plastiksammelbehälter am Strand aufzustellen, wurde einstimmig befürwortet.

Teil-Vorstandswahl

Bei der Vorstandswahl wurde mit „Dagebüll-Rückkehrer“ Sönke Wolf ein neuer Organisationswart gewählt, Sönke Lorenzen ist neuer Kassenprüfer. Einstimmig bestätigt in ihren Ämtern wurden Vize Andreas Ketelsen, Beisitzer Harald Boysen und Kassenwart Gerd Neumann.