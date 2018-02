Situation in Südtondern : Dorf-Apotheken vor dem Aus?

Fehlender Nachwuchs, Internethandel und zunehmende Bürokratisierung führen dazu, dass immer mehr Apotheken schließen.

09. November 2017

09. November 2017, 06:00 Uhr

In Schleswig-Holstein ist seit dem Höchststand im Jahr 2009 jede zehnte Apotheke verschwunden – dieser Rückgang um zehn Prozent fällt stärker aus als der Apothekenschwund bundesweit (wir berichteten). „Mit sieben Apotheken für den Amtsbezirk Südtondern sind wir derzeit noch gut aufgestellt“, sagt Hans-Günter Lund, Kreisapotheker Nordfrieslands und Inhaber der Königlich-priviligierten Apotheke in Leck. Aber trotzdem bedeutet das, dass jede Apotheke aus der Region zusammen mit einer Apotheke in Langenhorn jeden achten Tag für 24 Stunden den Notdienst übernehmen muss.

Dies mag ein Grund dafür sein, warum es auch hierzulande schwieriger geworden ist, Nachwuchs zu finden. „Es werden genügend Pharmazeutiker ausgebildet, aber für die meisten ist die Stadt attraktiver. Unistädte wie Hamburg und Kiel haben keine Nachwuchssorgen“, weiß Hans-Günter Lund zu berichten.

Auf dem Land kenne man seine Kunden ganz genau und begleite sie durch viele Jahrzehnte und Krankheiten hindurch. Dadurch habe man auch eine große Verantwortung. Das sei genau das, was er persönlich an seinem Beruf so liebe, sagt Lund.

Weniger geliebt von ihm ist die ansteigende Bürokratisierung und der Druck, der zunehmend von den Krankenkassen ausgeübt wird. Bereits kleinste Formfehler sorgen mittlerweile dafür, dass die Krankenkassen die Kosten für eingereichte Rezepte nicht erstatten, sie also zu einer sogenannten Nullretaxation greifen. Das bedeutet, dass die Kosten für das abgegebene Medikament bei der Apotheke verbleiben und auch die Arbeit der Apotheker nicht entlohnt wird.

„Da reicht es zum Beispiel, dass der Vorname vom Arzt auf dem Rezept abgekürzt ist und schon heißt es: ,Dafür übernehmen wir die Kosten nicht‘“, ärgert sich Hans-Günter Lund. „Das ist eine unnötige Gängelei und verleidet einem etwas die Freude an der Arbeit.“

Hinzu kommt natürlich auch die wachsende Konkurrenz durch den Internethandel. „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Medikamente keine Ramschware sind, die verschleudert werden oder ohne Beratung abgegeben werden dürfen. Falsch angewendet, kann eine Packung Paracetamol im schlimmsten Fall zum Tod führen.“ Viele Patienten lassen sich jedoch ausführlich in der Apotheke vor Ort beraten, kaufen dann aber im Internet, so die Erfahrung von Hans-Günter Lund.

Gerade das persönliche Gespräch ist etwas, das für Apotheker, aber vor allem auch die Patienten wichtig ist. „Wir erfahren von den Patienten oft Dinge, die sie beim Arzt vergessen haben zu erzählen. Das kann dann dazu führen, dass das verordnete Medikament gar nicht das richtige für die Erkrankung ist.“ Mehrmals täglich kommt es daher zu Rücksprachen mit den Ärzten.

Ein zunehmender Ärzteschwund auf dem Land trage zudem dazu bei, dass es zu einem Rückgang der Apotheken kommt, sagt Hans-Günter Lund. In Orten, wo es bereits heute keine Apotheken in der Nähe gibt, wurden Sammelstellen eingerichtet, wie beispielsweise in Ladelund. Diese werden ein bis zwei Mal täglich geleert und die benötigten Medikamente direkt zu den Kunden nach Hause geliefert. Ein Service, den in dieser Schnelle keine Versandapotheke bieten kann.

Aber auch im Bereich der Medikamente gibt es Lund zufolge zunehmend erschwerte Bedingungen. Viele Krankenkassen haben Rabattverträge mit Herstellern geschlossen, so dass die Apotheken den selben Wirkstoff von unterschiedlichen Herstellern vorhalten müssen – auf eigene Kosten.

Aber auch, wenn die Bedingungen zunehmend schwieriger werden, wollen Hans-Günter Lund und seine Apotheker-Kollegen aus Südtondern weiter durchhalten, um den Bürgern vor Ort neben Medikamenten auch mit Ratschlägen zu helfen.