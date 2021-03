Feuer in Ladelund : Doppelhaushälfte ausgebrannt

Verletzt wurde niemand, der Schaden ist offenbar erheblich.

Ladelund | Das Erd- und das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Ladelund sind in der Nacht zum vergangenen Sonnabend komplett ausgebrannt. Weiterlesen: Schaden sechsstellig - Haus nach Feuer nicht mehr bewohnbar Wie die Polizei berichtet, war die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in der Straße Mühlenhoch gegen halb eins durch Brandgeruch geweckt worden. Löschversuch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.