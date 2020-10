Digitalisierung als Geduldsprobe

Kritik reicher Elternbrief ist Thema im Schulverband / FPS sieht sich selbst technisch auf gutem Weg / Schülerzahlen sinken

23. Oktober 2020, 14:21 Uhr

niebüll | „Bei unserer letzten Sitzung im Februar war die Welt noch halbwegs in Ordnung.“ So begrüßt Verbandsvorsteher Ingo Böhm unter anderem rund 25 Bürgermeister und Amtsdirektor Wolfgang Sappert zur Sitzung des Schulverbands Südtondern in der Mensa der Friedrich-Paulsen-Schule (FPS). Mit Blick auf die rasant steigenden Infektionszahlen in Deutschland und auch in Schleswig-Holstein ist die Sitzung von weiten Abständen äußerlich und der Corona-Pandemie inhaltlich geprägt. Eine gute Nachricht hat der neue und alte Schulleiter Eckhard Kruse am Ende auf Nachfrage parat: „Wir können zum Glück in allen Klassenräumen die Fenster so weit öffnen, dass das geforderte Stoßlüften möglich ist – und wir werden dies auch tun.“

Der durch die Pandemie verursachte, bisher unbekannte und plötzlich angeordnete Distanzunterricht und die Digitalisierung - diese Herausforderung konnte auch an der FPS nicht ohne kleinere und auch größere Probleme bewältigt werden. Doch die Ausführungen von Eckhard Kruse machen deutlich, das Niebüller Gymnasium war und ist für einen digitalen Unterricht ein vergleichbar guter Ort.

Zumindest eine gewisse Zahl von Eltern sieht dies anders. Denn aktuell gibt es aus der Elternschaft einen offenen Brief, in dem bemängelt wird, dass der IT-Support an der FPS nicht so stattfindet, wie er vereinbart und angedacht war. „Angeblich sollen sogar Verträge nicht eingehalten worden sein. Die Ursache dafür können nur nicht vollständige Informationen sein“, sagt Ingo Böhm. Und das möchte der Verbands- und Amtsvorsteher in einem Gespräch mit den Eltern zeitnah klären und ändern.

Wie sah und sieht der Rahmen für einen digitalen Unterricht an der FPS aus? „Corona hat uns völlig unvorbereitet getroffen. Von heute auf morgen waren wir davon abhängig, dass die Technik für einen digitalen Distanzunterricht funktioniert“, sagt Eckhard Kruse. Auch wenn das Gymnasium schon auf einem guten digitalen Weg war, konnte das nicht reibungslos klappen. „Und wenn in einer solchen Situation Technik nicht funktioniert, bremst das die Motivation bei Schülern und Lehrern aus“, betont Kruse.

Doch auch dank dem Engagement vieler, vor allem des Experten, der beim Amt für die IT-Betreuung der Schulen eingestellt ist, konnte bald ein sehr gutes Niveau beim Distanzunterricht erreicht werden. Dieses basiert auf den drei Standbeinen WebUntis, ein Stundenplan- und Klassenbuchprogramm, wo alle (auch die Schüler mit dem Smartphone) die Themen und Inhalte des Unterrichtes sowie gestellte Hausaufgaben abrufen können, Nextcloud, die Schulcloud, in der Material zur Verfügung gestellt wird und Schüler Aufgaben abgeben können, und Webex, ein professionelles Videokonferenzen-Tool. Systeme, in denen Schüler und Lehrer bis heute geschult werden müssen, die installiert und mit einem veralteten Server vernetzt werden mussten.

Dieser Server wurde in den Sommerferien durch einen neuen ersetzt – die Schule hat nun einen Gigabit-Anschluss –, was aber erneut zu technischen Problemen führt, „die von allen viel Geduld erfordern“, sagt der Schulleiter. Denn in Kombination mit einer weiteren Ertüchtigung der Schul-IT, unter anderem der Zuweisung einer festen IP für alle Geräte, neuen Access-Points und Leitungen verliefen diese Eingriffe in das laufende System nicht immer reibungslos. Besonders spürbar, weil sie auch während der Unterrichtszeit liefen, sodass in den ersten Schulwochen nicht überall das WLAN zuverlässig zur Verfügung stand. Mit dem verbreiteten Wunsch, den Unterricht medial vielfältiger zu gestalten und die IT breit zu nutzen, passte das nicht gut zusammen. Mit dem den Herbstferien sollen diese Probleme nun aber behoben sein. Auch dank des Einsatzes des IT-Experten. „Enorm, was der IT-Fachmann geleistet hat – das hätten Lehrer niemals abends oder noch am Wochenende schaffen können“, betont Eckhard Kruse. Da der Experte aber praktisch an allen Schulen gefragt und benötigt wurde, konnten einige Probleme nur mit Verzögerung behoben werden. Doch das Personal für die IT-Betreuung der Schulen soll im Amt schon bald aufgestockt werden.

Der Blick in die digitale Zukunft ist ehrgeizig. Bereits seit Jahren ist jeder Raum mit Beamer, Lautsprecher, WLAN ausgestattet, sodass auch der normale Unterricht mit den neuen Medien läuft. Die Digitalisierungsstrategie der FPS sieht zudem vor, dass ab 2021/22 alle Schüler ab der zehnten Klasse mit eigenen Endgeräten (oder bei sozialen Härten auch mit Leihgeräten der Schule) im Unterricht arbeiten – auch in vielen jüngeren Jahrgängen.

Auf ein Problem, das die FPS nicht in der Hand hat, macht Ingo Böhm aufmerksam: „Die Endgeräte und Programme nützen nicht viel, wenn die Schüler, die in Außenlagen wohnen, noch keinen Anschluss für das schnelle Internet haben.“

Corona hat nachhaltigen Einfluss auf weitere Bereiche des Schulbetriebs, zum Beispiel auf die neue, von Sponsoren ermöglichte Bläserklasse. „Die Instrumente sind da, doch wegen der Pandemie konnte bisher nicht geprobt werden“, berichtet der Schulleiter. Zudem sein die Mensa-Auslastung derzeit „katastrophal“. Vorteilhaft ist die Pandemie auch nicht für den angestrebten Ausbau der offenen Ganztagsschule.

Positives kann Eckhard Kruse auch nicht mit Blick auf die Schülerzahlen verkünden. Denn diese sinken seit Jahren. Von 1152 im Jahr 2013 auf 968 im Jahr 2019 und 921 in diesem Jahr. Ein Grund dafür sei, dass derzeit Geburten starke Jahrgänge ihre Abschlüsse machen. „Zudem verlieren wir beim Übergang zur Oberstufe eine komplette Klasse an das berufliche Gymnasium. Wir wollen uns künftig stärker dafür einsetzen, diese Schüler nicht zu verlieren“, betont der Schulleiter.