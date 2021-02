Digitale Kohltour mit Kultcharakter

Neunte Auflage des besonderen Wettstreits in der Wiedingharde war auch im Corona-Modus ein Riesenspaß - neues Königspaar gekürt

16. Februar 2021, 08:33 Uhr

klanxbüll | Die Auswahl des neuen Kohl-Königspaares ist in diesem Jahr per Los gefallen. 2021 regieren nun Andi Davids aus Klanxbüll und Astrid Hansen aus Rodenäs. Insgesamt waren 16 Haushalte mit 59 Personen aus Klanxbüll, Rodenäs, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, Neukirchen, Süderlügum, Risum-Lindholm, Waygaard und sogar aus München dabei. „Die digitale Form machte es möglich“, berichtet Organisatorin Carola Steltner, „Im fernen München gab es natürlich auch Grünkohl!“

Die Kohltour verlief 2021 komplett anders. Das Kohlronamobil hatte rechtzeitig gemäß den Anmeldungen überall Spielepakete geliefert. „Je nach Anmeldesituation wird entschieden, in welchem Radius wir Spielepakete ausliefern können. Wohnt ihr zu weit weg, geben wir Euch Bescheid, dass ihr nur digital dabei sein könnt“, hieß es vorher. Die Spieleteams konnten sich zudem rechtzeitig das traditionelle Grünkohlessen bei der Gaststätte Annelie Rasch (und anderswo) für die Abschlussfeier vorbestellen.

Der digitale Anpfiff erfolgte früh um 10 Uhr, die Zeiteinteilung war flexibel und jedem selbst überlassen. „Morgens beim Startschuss und Aufruf zum Spazierengehen haben wir als Aufgabe gestellt, dass sich jede und jeder mit einem Gruppenfoto samt selbst vergebenen Adels- oder Rittertitel in der WhatsApp-Gruppe melden soll, damit auch jeder weiß, wer alles dabei ist“, erzählt Carola Steltner. „Alle sollten eine Einschätzung geben, wie weit wir insgesamt als Gruppe wohl laufen werden.“ Das Ergebnis von 230 Kilometern wurde später in den "Kurznachrichten" in der KohlRonaTV-Show bekannt gegeben. In der Zwischenzeit wurden weitere Spielepakete verteilt, die jeweils eine größere Kreativ-Aufgabe (versteckt im Knall-Bonbon), eine naschbare "KohlRona-Steuerrückzahlung", Friesensenf für die Kohlmahlzeit am Nachmittag oder Abend und ein Kronenbastelset enthielten. „Die Krönungen des diesjährigen Paares musste schließlich im eigenen Haushalt stattfinden“, erklärt die Organisatorin.

Fantasie ohne Grenzen: Die größere Kreativ-Aufgabe, die jeder Haushalt bekommen hatte, war das Drehen eines kurzen Mini-Filmclips zu verschiedenen Themen/bekannten Sendungen, so dass man via whatsapp über den Nachmittag verteilt eine ganze "KohlRonaTV-Show" sehen konnte. „musste vorher ein Fernseher aus Pappe gebastelt werden. Klasse Themen waren zum Beispiel das Performen des bekannten Nordseeliedes und des etwas unbekannterem Grünkohlliedes von Klaus & Klaus, das Erstellen einer Werbung für den echten Friesensenf, ein zweisprachiges Intro der Sendung mit der Maus, AstroTV mit einer Vorhersage für das neue Königspaar, Kohlbauer sucht Frau, Sportmoderationen der Klotstock-WM, der Ringreiterspiele und der Boßelmeisterschaften oder das Wort zum Sonntag.

Carola Steltner resümiert zufrieden: „Wir waren überrascht, wie technisch versiert alle im Umgang mit dem Filmen waren und wirklich jeder Haushalt hat sich richtig ins Zeug gelegt.“ Ein Filmclip war lustiger als der andere, am Abend gab es fast Bauchweh vom vielen Lachen. Die vielen Rückmeldungen am Abend hätten gezeigt, dass sich der Aufwand gelohnt habe und wie sehr sich alle nach Kontakt und Unbeschwertheit sehnen. „Ein klein wenig konnten wir an diesem Tag sicherlich davon geben, auch wenn wir uns alle natürlich sehnlichst wünschen, im kommenden Jahr in irgendeiner Form wieder alle ganz in echt und nicht an den Bildschirmen zusammenkommen zu können“, sagt die Organisatorin. Fazit: Es war ein Riesenspaß für die Teilnehmer mit Kind und Kegel, diese tolle digital-analoge Kohltour 2021 in der Wiedingharde hatte Kultcharakter.