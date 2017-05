Dierk Schmäschke: „Ein tolles Event für Nordfriesland“

vergrößern 1 von 1 Foto: staudt 1 von 1

„Das ist ein tolles Event für Nordfriesland, ein echt gutes Ausflugsziel für den Vatertag. Ich hoffe, das Stadion wird voll“, sagt Dierk Schmäschke. Der Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt ist in Niebüll geboren und aufgewachsen – und er hat auch eine enge Verbindung zum HSV. Von 2004 bis 2011 war der Nordfriese in führender Funktion für die HSV-Handballer im Einsatz. „Wir hatten einen guten Draht zu den Fußballern, haben uns regelmäßig getroffen und auch gemeinsame Aktionen gehabt“, erinnert sich Dierk Schmäschke. Aus dieser Zeit gibt es noch gute Kontakte, zum Beispiel zu Heribert Bruchhagen, dem Vorstandsvorsitzenden der HSV Fußball AG. „Ich freue mich, dass es zu diesem Spiel kommt, der HSV gehört einfach in die Bundesliga“, sagt Schmäschke.

von Anja Werner

erstellt am 22.Mai.2017 | 12:00 Uhr