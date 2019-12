Was hat 2020 für Südtondern parat? Die Redaktion des Nordfriesland Tageblatts hat es mit Wachsgießen herausgefunden

Avatar_shz von Dorthe Arendt

30. Dezember 2019, 18:58 Uhr

Südtondern | Was bringt das neue Jahr für die Region Südtondern? Verlässliche Antworten auf diese Fragen kann nur eines liefern: Wachsgießen! Na gut, wir geben zu: Die Verlässlichkeit der Aussagen, die wir gleich mithilfe einer vergessenen Weihnachtskerze und einem Wachsgieß-Set aus einem Drogeriemarkt ermitteln werden, ist ernsthaft anzuzweifeln. Aber zu Silvester darf der Ernst auch einmal beiseite treten. Also: Partyhüte auf, an die Kerze, fertig, los!



Das Ufo





Das erste Wachsopfer ist ein silbernes Schweinchen, per Zufallsgenerator ausgewählt, um die Zukunft der Gemeinde Leck für das kommende Jahr vorauszusagen. Wir können nicht verhehlen, dass uns dabei schon der Flugplatz im Kopf umherschwirrt, wir sind auch nur Menschen. Das Wachs schmilzt überraschend schnell – zack! Das Flüssige landet im Schüsselchen mit Wasser und erstarrt. Wir auch, als wir ganz klar sehen: Es ist ein Ufo! Laut Packungsbeilage unseres Wahrsager-Sets steht das für Folgendes: „Unbekannte Einflüsse beherrschen dich!“

Donnerschlag! Das kann kein Zufall sein. Schließlich weiß doch jeder, dass auf dem ehemaligen Militärflugplatz tatsächlich hoffentlich keine ungekannten, aber unbemannte Flugobjekte in die Luft gehen könnten. Und zwar geplant und unterstützt vom Verkehrsministerium, wenn bei der Machbarkeitsstudie Airconnect-NF ein positives Ergebnis herauskommt. Wahr ist auch: In die Flugplatz-Suppe spuckt gerne mal die eine oder andere Behörde.



Die Weintrauben







Der Drache







Das Herz





Weiter geht es mit einem Glücksklee für Niebüll. Brutzelblubberschmelz: Heraus kommt ein – na ja, was eigentlich? Nachdem wir den Beipackzettel rauf und runter studiert haben, ist plötzlich klar: Das sind Weintrauben. Gut, in der Auflistung gibt es nur den Weinstock, aber für Niebülls glückliche Zukunft darf man ja wohl einmal Fünfe gerade sein lassen. Weinstock steht nämlich für „erfülltes, glückliches Leben.“Apropos Niebüll: Was bringt 2020 für die Marschbahn und die leidgeprüften Pendler? Aus einer Sektflasche wird jetzt hoffentlich ein Grund zum Feiern ... Es kommt heraus: ein Drache. Und tatsächlich, die Bedeutung ist: „Du wächst über dich hinaus.“ Das kann nur eines heißen: Das zweite Gleis kommt!Nun kommt schon das letzte Wachsteilchen, ein Hufeisen, dessen Transformation die Zukunft für ganz Südtondern repräsentieren soll. Wir sind aufgeregt! Es geht um alles. Und es kommt tatsächlich noch besser, als wir das hätten inszenieren können: ein Herz! Das bedeutet, o Wunder: Harmonie und Freude. Schön, einfach schön. Und wer jetzt glaubt, das wären Fake-News ist selbst schuld. Denn, das ist wirklich wahr: Südtondern und das Wohl seiner 30 Gemeinden liegt uns vom Nordfriesland Tageblatt am Herzen.

Die Redaktion wünscht einen guten Rutsch und alles Gute für das neue Jahr!