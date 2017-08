Geplante Rückkehr nach Nordfriesland : Die Wunde schließt sich nicht: Rückschlag für Nasar

Barcelona | Die Vorfreude auf die Rückkehr des schwer verletzten Hauspferdes Nasar in seine Heimat im Norden Schleswig-Holsteins hat einen heftigen Dämpfer erhalten. Nach einem schweren, für ein Pferd kaum überlebbaren Unfall in Spanien – und nun schon gut zwei Monaten auf der Intensivstation der Tierklinik in Barcelona – sollte Nasar schon auf dem Weg nach Niebüll sein.

Dort soll er in einer speziell hergerichteten Box, die hohe Hygieneanforderungen erfüllt, sowie in der Tarper Tierklinik wieder ganz gesund gepflegt werden. Beide Orte liegen in der Nähe von Holt, jenem kleinen Ort, der den Araber über die Bundesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat. Dort holt Stephanie Arndt ihren Nasar kurz bevor im Jahr 2013 der Orkan Xaver übers Land fegt zum Schutz ins Haus. Der Sturm legt sich, doch Nasar bleibt, backt und kocht mit seiner Besitzerin, sieht mit ihr fern oder spielt mit den anderen tierischen Hausbewohnern. „Ich bin fest davon überzeugt, Nasar denkt, er ist ein Mensch und kein Pferd. Genau das sorgt nun für immer größer werdende Probleme, denn er will zurück ins Haus“, sagt Stephanie Arndt gestern – in der Klinik in Barcelona, in der ihr Pferd noch immer behandelt werden muss.

Das Pferd bricht Ende Juni auf dem landwirtschaftlichen Anwesen von Stephanie Arndt in der Nähe von Barcelona in ein Erdloch ein. An dem Metallpfosten einer Wasserleitung reißt es sich den rechten Hinterlauf auf einer Länge von 80 Zentimetern bis auf den Knochen auf – an sich ein Todesurteil, besonders im heißen spanischen Binnenland, wo es vor Staub und Insekten nur so wimmelt. „Nasar hat aber ganz deutlich gezeigt, dass er noch nicht gehen will“, erinnert sich Stephanie Arndt an die schlimmsten Tage ihres Lebens. Sie muss zusehen, wie ihr Hauspferd unerträgliche Schmerzen aushält, mit Engelsgeduld strapaziöse Behandlungen über sich ergehen lässt. Für etliche Verbandwechsel muss Nasar in Narkose gesetzt werden. Doch der große Aufwand, die professionelle und liebevolle Versorgung durch das Klinik-Team zahlt sich aus. Nasar geht es besser, Pläne für den Transport nach Nordfriesland werden geschmiedet. Doch dann der Rückschlag. Das Wundsekret läuft nicht optimal aus der großen Wunde ab.

„Zwischen Knochen und Sehne an der Vorderseite des Hinterbeins ist eine Art Tasche entstanden, dadurch konnte ich die Wunde nicht weiter schließen“, sagt Stephanie Arndt. Daher muss vor einer Woche eine Drainage in die Wunde gelegt werden, mit Erfolg. Die Wunde schließt sich an den kritischen Stellen wieder besser. „Deshalb ist es jetzt so weit“, sagt Nasars Besitzerin. Gemeint ist der gestrige Eingriff. Dem erst sechsjährigen Pferd wurden an der Brust 58 Gewebeproben (Biopsien) entnommen und in das Wundgewebe verpflanzt. „Von diesen soll nun neues Wachstum ausgehen, damit sich die Wunder weiter und besser schließt“, sagt Stephanie Arndt, die betont, dass in Barcelona alles Menschenmögliche für ihr Pferd getan wird.

Dennoch entwickelt sich die Behandlung und der lange Klinikaufenthalt zu einer nervenaufreibenden Geduldsprobe – besonders für den Intensiv-Patienten. Nasar muss wegen der genannten Komplikationen noch sechs bis acht Wochen in Barcelona bleiben. „Alles braucht seine Zeit. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ich überprüfe das täglich“, sagt Stephanie Arndt. Nasar gefalle es ganz und gar nicht, nun schon seit mehr als zwei Monaten in der Box zu stehen. „Er sieht sich schließlich nicht als Pferd, sondern als ein Wesen, das im Haus lebt“, sagt die Medizinerin. Das vertraute Wohngefühl kann Nasar nur von seiner Besitzerin bekommen. Das hat das schlaue Pferd in letzter Zeit seinen Ärzten deutlich gezeigt. „Das Team um Professor Gabriel Cuevas hat mich gebeten, so oft es geht, in der Box zu sein, dort praktisch zu wohnen und auch zu schlafen“, sagt Stephanie Arndt. Kaum ist seine Halterin weg, zeigt sich der Araber frustriert und beißt in die Betonwand. Ist Stephanie Arndt da, ist Nasar gut drauf. Ein in die Box gehängter Ball soll nun für Abwechslung sorgen, falls Nasars Frauchen doch mal für einige Stunden weg muss, um sich um ihre Weinlese und Olivenernte zu kümmern. Stephanie Arndt bittet die vielen Freunde von Nasar, weiter die Daumen zu drücken: „Es ist eine große Geduldsprobe für Mensch und Tier.“



von Anja Werner

erstellt am 30.Aug.2017 | 15:13 Uhr