Die Meisterin der Klangfarben weiht sanierten Flügel ein

von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:17 Uhr

Es ist geschafft: Der fast 25 Jahre alte Büthner-Flügel der Musikfreunde in Leck und Umgebung ist von der Generalüberholung zurück und wird nun am Montag, 25. September, durch die Pianistin Violetta Khachikyan gebührend eingespielt. Violetta Khachikyan ist eine vielseitig aktive Solo- und Kammermusik-Konzertpianistin, Gewinnerin des Europäischen Klavierwettbewerbs in Bremen und außerdem Preisträgerin zahlreicher Internationaler Klavierwettbewerbe. Geboren in Krasnodar (in Südrussland), wo sie mit sechs Jahren bei ihrer Mutter anfing Klavier zu spielen, wurde sie 2000 am renommierten staatliche Sankt Petersburger Konservatorium N.A. Rimski-Korsakow aufgenommen. Dort schloss sie acht Jahre später die Klavier-Fakultät mit Auszeichnung ab. 2011 zog Violetta Khachikyannach Deutschland, wo sie seitdem ihre Konzertkarriere weiter vorantreibt.

Sie gab international Konzerten und arbeitete außerdem mit Orchestern wie dem BBC Scottish Symphony, dem Helsinki Philharmonic, den Bremer Philharmonikern, und weiteren zusammen.

Für den Klavierabend am Montag, 25. September, hat Violetta unter anderem Händels E-Dur Suite, Beethovens berühmte Sonate op.109 und die Humoreske von Schumann im Gepäck. Das Konzert findet im Rathaus Leck statt und beginnt, anders als in den vorangegangenen Jahren, bereits um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zur Fortsetzung der Konzertreihe wird jedoch eine Spende erbeten.