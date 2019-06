Die Heimkehr des Wanderers

Zimmermann Henning Petersen ist mit vielen Erlebnissen und Erfahrungen im Gepäck von der Walz zurück nach Neukirchen gekommen

von Anja Werner

20. Juni 2019, 16:30 Uhr

Neukirchen | Obwohl schon ewig kein Zug mehr in Emmelsbüll-Bahnhof hält, gab es dort in der Nähe doch einen „großen Bahnhof“. Anlass war die Rückkehr des Zimmerers Henning Petersen (23) aus Neukirchen. Er gehört der Vereinigung der rechtschaffenden fremden Zimmerer- und Schieferdeckergesellen an. Für drei Jahre und einen Tag dürfen sich die Wandergesellen gemäß „Fremdschreibung“ ihrem Heimatort nicht weniger als 50 Kilometer nähern.

Henning Petersen war Ende 2015 nur wenige Monate nach Abschluss seiner Gesellenprüfung bei der Zimmerei Nordfriesland auf die Walz gegangen, um bei verschiedenen Firmen in aller Welt berufliche Erfahrungen zu sammeln. „Alleine um alle Ecken Deutschlands zu besuchen, reichen drei Jahre nicht aus,“ sagte der Zimmerer.

Gleichwohl hat er in vielen Regionen gearbeitet, auch in der Schweiz, Frankreich, Portugal, Schweden, Norwegen, Island und sogar in Neuseeland und Kuba. Zudem hatte der Zimmermann 2017 unter anderem auch sechs Wochen lang für seinen Vater in England gearbeitet, der in der Heimat eine Betonfirma betreibt und im Königreich einen größeren Auftrag bewältigte. Die Eltern und seine drei Geschwister hatten ihren „Wandergesellen“ in den vergangenen Jahren auch schon besucht, etwa, als er in der Nähe von Lübeck weilte.

Die Rückkehr der Wandergesellen in den Heimatort erfolgt immer nach einem festen Ritual. So war Henning Petersen zum diesjährigen Himmelfahrtstreffen der Wandergesellen in Flensburg in die sogenannte Bannmeile (50 Kilometer) zurückgekehrt. Danach Tagen ging es über Sylt, Amrum und Föhr nach Niebüll. „Auf’n Krug“ , sagen die Wandergesellen, denn sie weilten in Gaststätten mit Herbergseltern für Gesellen auf der Walz.

An die 20 Berufskollegen, darunter aber auch zwei Tischler- und ein Betonbauergeselle, begleiteten Henning Petersen auf der Rückkehr nach Neukirchen. Sie stammten aus allen Regionen Deutschlands, einer sogar aus der Schweiz. Die letzten Kilometer mussten gemäß Kommando „Abreise – Gesellen“ zu Fuß entlang der Klanxbüller Straße zurückgelegt werden. Dabei ging es traditionell im Spinnermarsch (Gänsemarsch), wobei der Erste – „der Leithammel“ – eine Flasche Wein am Charlottenburger über der Schulter trug. Der Charlottenburger ist ein zusammen gebundenes Tuch, in dem die Wandergesellen ihr Hab und Gut transportieren.

Während des Marsches wurde kräftig geschallert. Schallern wird das Singen von zünftigen Gesellenliedern genannt. In den Marschpausen bildeten alle einen Kreis und es gab für jeden einen Schluck aus der Weinflasche. Dann trat jeweils ein Geselle in die Mitte, um mit der Hand an der Hut-Krempe eine Begebenheit aus seiner Wanderzeit zu erzählen.

Hinter dem Ortsschild wartete schon der besagte „große Bahnhof“ mit Eltern, Geschwistern, Oma, weiteren Verwandten, Freunden und Berufskollegen. Darunter auch Altgeselle Alois Stucki (53) von der „Gesellschaft Westerland“, der ursprünglich aus der Schweiz stammt, den es aber seinerzeit nach der Wanderschaft der Liebe wegen nach Sylt verschlagen hatte.

Aus dem letzten gebildeten Kreis der Wandergesellen verabschiedete sich Henning Petersen von jedem seiner ihn begleitenden Berufskollegen, bevor es dann so weit war. Der Rückkehrer drehte seinen Kollegen den Rücken zu, marschierte wortlos auf die wartenden Leute zu, ließ Charlottenburger und Stenz (Wanderstock) in Höhe des Ortschildes fallen, um sich dann mit seiner Familie in den Armen zu liegen. Als erstes rannte sein kleiner Bruder Peter auf ihn zu. Nach und nach gab es ein großes Hallo von allen, die gekommen waren. Auch das Wetter zeigte sich beim Empfang von seiner guten Seite, war es doch seinerzeit bei der Verabschiedung ungemütlich bitterkalt mit Hagel- und Schneeschauern.

Auch ein Fazit zog Henning Petersen von seiner Wanderschaft: „Ich kann nur jedem jungen Menschen raten zu Reisen, denn Reisen bildet und das ist sehr wichtig!“