Die Gemeinde als Lebensmittelpunkt

Bramstedtlunds Bürgermeisterin Rosemarie Lorenzen spricht im Interview unter anderem über Klön-Verabredungen per App und Konversionsprojekte

von Dorte Arendt

02. Mai 2018, 18:07 Uhr

Frau Lorenzen, was macht Ihre Gemeinde so besonders?

Attraktiv gestaltet wird das Dorfleben durch ein vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Durch Bodenständigkeit verbunden mit der Offenheit für innovative Ideen gelingt es immer wieder, junge Menschen und Neubürger zu integrieren. Das macht unsere Gemeinde zum Lebensmittelpunkt.

Warum sollte jeder nach Bramstedtlund ziehen?

Wir freuen uns, dass im letzten Jahr unser Baugebiet erschlossen und damit baureif wurde. So haben unsere jungen Bürger die Möglichkeit, hier in der Gemeinde zu bleiben. Selbstverständlich können diese Bauplätze auch von Menschen, Familien bebaut werden, die das Leben in einer beschaulichen Umgebung schätzen und hierher ziehen möchten. Der Bedarf ist da, die angebotenen Objekte, insbesondere Resthöfe, finden ebenfalls sehr schnell ihren Käufer. Wir haben derzeitig keine Leerstände und es sind in unserem Baugebiet bereits zwei Grundstücke verkauft und zwei weitere reserviert.

Wie ist die Altersstruktur der Bevölkerung?

Von derzeit 216 Einwohnern sind 18 Prozent unter 18 Jahren und 22 Prozent über 65 Jahre. Das erscheint im Hinblick auf den demografischen Wandel ausgewogen. Die Altersstruktur ist in etwa gleichmäßig über alle Altersgruppen verteilt. Allerdings haben wir nicht mehr ganz so viele Kinder.

Woran könnte das liegen?

Die Familien sind kleiner. Natürlich mussten viele junge Menschen in den letzten 20, 30 Jahren für qualifizierte Ausbildung, Studium und entsprechende Arbeitsplätze die Gemeinde verlassen. Auch haben eine Zeit lang die bäuerlichen Altenteiler ihre Häuser in der größeren Nachbargemeinde gebaut, um eine bessere Infrastruktur zu haben. Inzwischen hat sich das wieder verändert, denn man ist heute auch im Alter noch sehr aktiv. Der Bürgerbus Ladelund und die Sozialstation in Ladelund sind hier eine ganz wertvolle Unterstützung, damit jeder hier seinen Lebensabend verbringen kann.



Gibt es genügend Angebote für die jeweiligen Altersgruppen?

In Eigenleistung wurde vor einigen Jahren ein neuer Dorf- und Spielplatz im Ortskern errichtet. Hier toben sich die Kinder aus und man trifft sich bei gutem Wetter ganz spontan über eine App zum Grillen und Klönen. Im Sommer gibt es Ringstechen für Reiter, Fahrräder und Rasenmähertrecker, ein Kinder- und Dorffest, einen geselligen Nachmittag, das Feuerwehrfest und vieles mehr. Der TSV Ladelund bietet ein umfangreiches sportliches Angebot und das Naturbad wird ebenfalls gerne genutzt. Mit dem Bürgerbus Ladelund ist alles schnell und einfach zu erreichen.



Was muss unbedingt auf den Weg gebracht werden?

Derzeit arbeiten wir an der Nachnutzung unserer beiden Bundeswehrliegenschaften. Beide haben inzwischen Käufer gefunden und werden von der Gemeinde mit der Bauleitplanung begleitet. Diese ist durch die Gesetzgebung und die Berücksichtigung vieler Belange aufwendig und zeitraubend. Langfristig erwarten wir neben Steuereinnahmen in erster Linie Arbeitsplätze, damit unsere jungen Bürger auch für qualifizierte Angebote nicht mehr unbedingt abwandern müssen.

Welche Rolle spielt Windkraft in Bramstedtlund?

Es sind weitere Windkraftanlagen in Planung. Diese liegt allerdings wegen der derzeitigen Gesetzeslage auf Eis. Wie in unseren Nachbargemeinden ist auch unser Haushalt auf die Steuereinnahmen aus Windkraft angewiesen. Nur so können wir neben der Amts- und Kreisumlage die Schulkostenbeiträge aus eigener Kraft begleichen. Dazu kommt die Instandhaltung der Gemeindewege, die aus Kostengründen in den letzten Jahren auf Sparflamme gehalten werden musste. Hier versprechen wir uns durch vermehrte Steuereinnahmen eine Verbesserung.



Die Bundeswehr ist weiterhin mit der Horchstation Kastagnette von Bramstedtlund aus tätig, wenn auch eher im Verborgenen. Welche Bedeutung hat das für den Ort?

Von der Kastagnette haben wir leider nur Nachteile, denn es gibt hohe Auflagen für neue Bauten im Bezug auf die Störanfälligkeit. Der Standort ist zwar Bramstedtlund, aber es ist niemand aus unserer Gemeinde dort tätig und wir generieren auch keine Steuereinnahmen.

Sind Sie gerne Bürgermeisterin?

Zusammen mit der Gemeindevertretung und Unterstützung vieler Bürgerinnen und Bürger macht es Spaß, Projekte zu planen und zu erstellen, wie den Internetauftritt. Für alle kleinen und großen Veranstaltungen gibt es einen Festausschuss. Mit viel Engagement, Ideenreichtum und viel Liebe zum Detail wird das ganze Jahr über geplant und durchgeführt. Spannend sind für mich die Begleitung und Entwicklung der Windkraftplanung und Nachnutzung der Bundeswehrliegenschaften. Hier konnte ich viele Erfahrungen sammeln und habe interessante Personen aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft kennen gelernt.

Sehr angenehm empfinde ich die gute Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden. Zu nennen sind insbesondere Schulverband und Feuerwehrzweckverband, aber auch der regelmäßige Austausch über aktuelle Probleme und Begebenheiten.



Was nervt Sie an der Kommunalpolitik?

Aus dem Leistungssport bin ich es gewöhnt, mit Richtlinien und Verordnungen umzugehen. Das ist in der Kommunalpolitik nicht anders. Die Gesetzgebung ist ein recht enges Korsett, aber mit Geduld und fruchtbaren Gesprächen lernt man damit umzugehen.