Die gelbe Tonne als Sorgenkind

Die Südtonderaner sind sparsam, aber nicht gründlich. Zumindest, wenn es um das Thema Müll geht. Mit 547 Kilo Abfall pro Einwohner liegt die Region unter dem vom statistischen Bundesamt ermittelten Durchschnitt von 2013. Dieser lag immerhin bei 617 Kilo pro Kopf im Jahr.

Allerdings ist die Region in puncto Mülltrennung nicht so vorbildlich. Auch zwei Jahre nach verstärkten Kontrollen und einer Informationskampagne (wir berichteten) landen weiterhin häufig Dinge in den Haushaltstonnen, die dort nicht hingehören. Sorgenkind Nummer eins ist dabei die gelbe Wertstofftonne. „Hier wird alles Mögliche drin entsorgt“, berichtet Sven Ketelsen vom Entsorgungsbetrieb Ketelsen in Leck. Dazu gehören beispielsweise Reifen von Fahrrädern oder klein geschnittene Autoreifen, Textilien, Kanister, Teppichreste, Wellbleche, Kabel oder Netze von landwirtschaftlichen Betrieben. Auch Elektro-Schrott hat in der gelben Tonne nichts zu suchen, wird aber immer wieder darin entsorgt. „Wir werden in der nächsten Zeit wieder stärker kontrollieren, vor allem die Biotonne und die gelbe Tonne“, sagt Michael Stürmann, Geschäftsführer der Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland.

Dieses Problem sei allerdings ortsübergreifend und nicht an bestimmten Regionen festzumachen. Auffällig sei aber, dass es in der Regel dort zu größeren Fehlsortierungen kommt, wo die Mülltonnen nicht einem einzelnen Haushalt zugeordnet sind – also in Mehrfamilienhäusern. Diese Erfahrung teilen beide Männer. Leider werde es aber auch oft bei landwirtschaftlichen Betrieben mit der Mülltrennung nicht so genau genommen, berichtet Sven Ketelsen.

Vor allem bei den Biotonnen reichen bereits Verunreinigungen mit sogenannten Störstoffen von einem Prozent aus. „Das klingt im ersten Moment nach einer kleinen Menge. Aber wenn ich beispielsweise ein Stück Plastik in der Biotonne habe, haben wir Ölbestandteile in der Biomasse und diese muss aufwendig herausgesiebt werden“, sagt Michael Stürmann. Denn die Biomasse wird zunächst in der Biogasanlage zu Gas umgewandelt und landet anschließend als Dünger auf den Feldern. „Da braucht nur einer von 100 Menschen Mist zu bauen und alles ist verunreinigt“, so der Experte weiter. Das Bewusstsein dafür zu schaffen sei demnach ein immer währender Kreislauf. Bei falsch befüllten Behältern kommt es zu separat berechneten Restabfallbedarfsentleerungen, die bei einem 1100 Liter-Behälter durchschnittlich 50 Euro je Leerung ausmachen, dass kann dann richtig teuer werden“, sagt Stürmann. Was viele nicht wissen: Nicht nur das, was in die Tonne darf, ist genau vorgeschrieben, sondern auch wie viel. Dabei beschränkt sich das wie viel allerdings nicht nur auf das Volumen der Abfallmenge, das auf die Größe der Tonnen begrenzt ist, sondern auch auf das Gewicht.

So darf eine 120 Liter Tonne nicht schwerer als mit 50 Kilogramm und einen 240 Liter Tonne nicht mit mehr als 96 Kilogramm Müll befüllt werden. „Diese Vorgaben stammen vom Hersteller und dürfen nicht überschritten werden, da ansonsten das Material Schaden nimmt. Und zudem blockiert das System unserer Fahrzeuge eine Entleerung von Tonnen, die schwerer sind.“ In so einem Fall wird die Tonne nicht geleert und mit einem entsprechenden Aufkleber versehen.

Während der Sommerzeit fällt insgesamt mehr Müll in Südtondern an: Etwa 20 Prozent mehr als in den übrigen Monaten des Jahres sind es im Vergleich in den Monaten Juni, Juli und August, berichtet Sven Ketelsen. Grund dafür seien unter anderem die Urlauber, die dann vor allem nach Dagebüll strömen. Die schlechte Mülltrennung falle jedoch das ganze Jahr über auf und beschränke sich eindeutig nicht auf die Sommermonate. „Es ist einfach wichtig, dass wir immer wieder auf das Thema aufmerksam machen“, sagt Michael Stürmann. Hierfür bringt die Abfallwirtschaftsgesellschaft ihre jährliche Informationsbroschüre sowie inzwischen Übersetzungen von Sortierhinweisen in 21 verschiedenen Sprachen heraus.

erstellt am 23.Aug.2017 | 14:09 Uhr