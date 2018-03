Schaf-Nachwuchs : Die doppelten Vierlinge

Zwei Vierlingsgeburten in drei Tagen: Auf dem Hof der Familie Petersen herrscht reges Lämmer-Treiben.

von cw

16. März 2018, 07:53 Uhr

Rodenäs | Einen großen Lämmer-Segen gibt es derzeit auf dem Hof von Kirsten und Thorsten Petersen am Westerdeich in Rodenäs. In der großen Halle herrscht ein buntes Treiben, viele putzmuntere kleine Wollknäuel turnen zwischen den zahlreichen Mutterschafen herum. Es scheint ein fruchtbares Schaf-Jahr zu sein – bei den Petersens brachten die meisten Schafe nämlich nicht nur ein Lamm, sondern gleich zwei oder sogar drei Lämmer zur Welt.

Noch mehr Nachwuchs gab es bei einem gekreuzten Texel-Weißkopfmutterschaf, das bei einem Suffolk-Schafbock, einer aus England stammenden Rasse, gewesen war – es brachte nun tatsächlich Vierlinge hervor. Die jungen Lämmer waren alle etwa gleichmäßig groß gebaut. „Meistens ist bei solchen Mehrlingsgeburten mindestens ein kleines Lamm dabei, das kaum überlebensfähig ist“, erklärt Thorsten Petersen. Gleich im Anschluss an die Geburt wurde eine wärmende Infrarot-Lampe über die Schafbox gehängt und der vierfache Nachwuchs entwickelte sich in den folgenden Tagen prächtig.

Damit nicht genug: Nur drei Tage nach der ersten Vierlingsgeburt trauten Kirsten und Thorsten Petersen ihren Augen nicht, als ein weiteres Texel-Weißkopfmutterschaf nach dem ersten, zweiten und dritten Lamm noch ein viertes gebar. Vater ist in diesem Fall ein Charolais-Schafbock. Auch die zweiten Vierlinge kamen sofort unter eine Infrarotlampe und sind nun schon aus dem „Gröbsten heraus“, meint Petersen.

Der Lämmer-Segen bringt viel zusätzliche Arbeit mit sich. „Die beiden Vierlinge und auch das eine oder andere Drillingslamm müssen mit der Flasche zugefüttert werden, da die jeweiligen Mutterschafe nicht ausreichend Milch haben“, sagt Petersen. Das bedeutet, dass über drei Generationen momentan die ganze Familie eingespannt ist. Denn bis zu einem Alter von rund acht Tagen müssen die Lämmer noch fünf Mal pro Tag und danach noch vier mal in 24 Stunden an die zusätzliche „Flaschen-Milchbar“. Darum muss Thorsten Petersen derzeit auch mitten in der Nacht aus dem Bett, um die Flaschen-Lämmer zu füttern.

Aber nach ein paar Wochen ist das nächtliche Zufüttern dann nicht mehr nötig. Familie Petersen hofft nun bald auf gutes Wetter, damit die Schafe mit ihren Lämmern auf die Weiden können.