Theaterprojekt : „Die Bühne“: 2018 wird gefeiert

Niebüll | Für viele Menschen aus Niebül und Umgebung ist der alljährliche Besuch eines Theaterstücks der „Bühne“ im Frühjahr liebgewonnene Tradition und ein festes Datum im Terminkalender. Daher herrschte großes Bedauern, als die für 2017 geplanten Vorstellungen der Amateurschauspielgruppe „Kein Theater ohne Vater“ krankheitsbedingt ausfallen mussten. Aber nun gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Bühnenleiterin Claudia Samson-Hoeg teilte der Presse mit, dass die Komödie in zwei Akten in der Spielzeit 2018 aufgeführt wird.

Es geht um ein Verwirrspiel zwischen dem jungen Studenten Mark, dessen Mitbewohnern in einer Wohngemeinschaft und seinen Eltern. In der aktuellen Inszenierung wird ein neues Gesicht zu sehen sein: Thorsten Jensen unterstützt und ergänzt seit kurzem das 17-köpfige Team der „Bühne“. Premiere ist am Sonnabend, 3. März 2018 in der Niebüller Stadthalle. Weitere Aufführungen folgen am 7. März (Mittwoch), 9. März (Freitag), 10. März (Sonnabend), 15. März (Donnerstag) und 16. März (Freitag).

Doch „Die Bühne“ hat noch mehr zu bieten: Im Jahr 2018 begeht sie ihr 40-jähriges Jubiläum. Das soll mit einem großen Ball gefeiert werden. Alle, die Lust auf einen unterhaltsamen und geselligen Abend haben sind herzlich willkommen. Die „Fröhliche Mainacht“ findet am 30. April 2018 in der Niebüller Stadthalle statt. Die Superiors, eine 5-köpfige Band aus Hannover wird für Musik und Stimmung sorgen. Es darf viel und lange in den Mai und in das neue Bühnen-Jahr(zehnt) getanzt werden! Zwischendurch wird das „Geburtstagskind“ auch einige Überraschungen präsentieren, aber mehr wird noch nicht verraten, kündigt die Bühnenleiterin an.

Eintrittskarten sind für die Theateraufführungen (neun Euro) und die „Fröhliche Mainacht“ (12 Euro pro Person) sind ab Sonnabend, 2. Dezember, im Vorverkauf in der Bücherstube Leu erhältlich.