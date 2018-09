Die Apfelpresse kommt: Pfadfinder haben fleißig gesammelt

von Redaktion Nordfriesland

19. September 2018, 12:05 Uhr

Das Apfelpressen der Pfadfinder wird am kommenden Sonnabend, 22. September, ab 10 Uhr am Pastorat zu Braderup stattfinden. Mit der dortigen Apfelpresse werden die Früchte zu Apfelsaft verpresst . Dieser frisch gepresste Saft soll dann in der Gemeinde zugunsten der Pfadfinderarbeit kartonweise verkauft werden. Wer möchte, kann an dem Sonnabend eigene Äpfel bringen, die dann vor Ort verarbeitet werden. Bereits am vergangenen Wochenende haben die Pfadfinder Äpfel in der Gemeinde gesammelt beziehungsweise gepflückt. „Über Menschen, die ihren Apfelbaum oder ihre Äpfel für die Aktion zur Verfügung stellen, freuen wir uns sehr“, sagt der Pfadfinder-Stammesleiter, Ralph Chauvistré. Die Apfelaktion findet in diesem Jahr übrigens gemeinsam mit dem Pfadfinderstamm aus Niebüll statt.