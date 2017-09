Radiopreis : Deutscher Radiopreis geht an Carsten Kock

vergrößern 1 von 1 Foto: DPA 1 von 1

09.Sep.2017

Leck | Er ist weiter „geerdet“, seine Preise bleiben gleich, und niemand muss ihn nun mit „Meister“ anreden. Carsten Kock, Chefkorrespondent bei Radio Schleswig-Holstein (R.SH), hat am Donnerstagabend den Deutschen Radiopreis für seine Sendung „Politik am Sonntag“ erhalten. Der 60-Jährige, der mit seiner Familie in der Gartenstadt wohnt – und ursprünglich aus Leck stammt – setzte sich gegen Sendungen des Bayrischen Rundfunks und des Deutschlandradios durch.

„Ich war schon über die Nominierung meines Senders überrascht. Chancen hatte ich mir zu 15, maximal 16 Prozent eingeräumt“, sagte Kock gestern zum Courier. Den Preis widmet der beliebte und in Neumünster durch viele Veranstaltungen bekannte Moderator seinem gesamten Team aus Redaktion und Technik. „Die Leute liefern mir Töne, ich mache daraus eine Komposition.“

Am Sonntag wird die Auszeichnung auf dem Frühstückstisch stehen. „Meine drei Kinder sind besonders stolz darauf. Dann wissen sie auch, warum ich nicht da bin.“ Wer Carsten Kock live sehen will: Er ist am 24. September beim Stadtfest Bad Bramstedt und Anfang 2018 wieder beim Konzert des Mädchen-Musikzugs.