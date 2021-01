Der unbekannte Anti-Beuys

Der Maler Pitt Strauss ist in Vergessenheit geraten – zu Unrecht, finden seine Freunde

21. Januar 2021, 09:41 Uhr

Niebüll | Den Namen Pitt Strauss (1920-1994) kennen noch viele ältere Niebüller. Seine markanten Werke beleben die Wände in den hiesigen Wohnstuben. „Technisch konnte er alles“, sagt der Direktor des Richard-Haizmann-Museums, Dr. Uwe Haupenthal.

Er hat sich das umfangreiche Gesamtwerk von Pitt Strauss angeschaut. Der 1920 geborene Sohn einer nordfriesischen Bauerntochter war an der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart eingeschrieben, bevor er an die Technische Hochschule nach München ging, um dort unter anderem Zeichnen, Akt und Plastik zu studieren.

1944 wurde dort sein Atelier ausgebombt, er kam nach Niebüll. Weitere Stationen sind nach dem Krieg laut Vita Saarbrücken (Meisterschüler von Frans Masereel) und Paris, wo er Madeleine Class, Hans Hartung und Jean Paul Sarte kennenlernte. Masereel vertrat in seiner Kunst einen konsequenten Humanismus, dem auch Strauss sehr nahestand.

1963 kehrte der Sohn eines pfälzischen Maschinensteigers endgültig nach Nordfriesland zurück. „Er hat viel ausprobiert, heterogene Positionen besetzt“, konstatiert Haupenthal. Pitt Strauss war freigiebig und ungemein fleißig – allein in seinem Niebüller Haus lagerten an die 1000 Bilder.

Gesichtet hat diese Sammlung 1974 der Deezbüller Autor Hans-Hermann Markau. Der langjährige Geschäftsführer von „Bodils Bistro“ und der Disko „Domino“ hat seine Hausarbeit für das Kunst-Lehrerexamen über Karl-Peter (Pitt) Strauss geschrieben. „Wir waren befreundet“, sagt der heutige Schriftsteller, der schon immer in Deezbüll lebt.

Die Faszination für den künstlerischen Freigeist lebt in ihm bis heute fort. „Er ging seinen eigenen Weg, abseits vom kommerziellen Kunstbetrieb.“ Viele Gespräche ergaben: Kunst ist für den Maler eine Möglichkeit, die Grauen des Krieges zu verarbeiten. Zeit seines Lebens ist das beherrschende Thema der Mensch im Spannungsfeld seiner Beziehungen, seiner Abhängigkeit von Technik, Wissenschaft und Natur. „Bildaussage und die Komposition sind ihm dabei wichtiger als die Lichtwirkung in seinen Arbeiten“, so der frühere Kunsterzieher. Er findet es bedauerlich, dass Strauss keine größere Anerkennung gefunden hat.

Gleichwohl berichtet Markau, dass der Künstler zeitweise gut verkauft hat, Besuche von Sammlern aus allen ganz Deutschland hatte.

Pitt Strauss’ Œuvre ist breit angelegt. Das Gesamtwerk ist erstaunlich vielfältig, ein weites Kaleidoskop der Malerei. So sieht man auf dem digitalen Eintrag Selbstbildnisse, Landschaften, Rückenakt, Konstruktives oder aber Abstraktes. Da schieben sich Lavaströme, die an Paul Klee erinnern, ins Bild oder aber Figuren, die an Richard Haizmann gemahnen, sind vertreten. Wandlungen gehören dazu: Sehr modern erscheint das asbtrakte Bild „Sturmflut“ aus der Sammlung Thamsen, Bongsiel.

Uwe Haupenthal sieht den Künstler heute als „wichtigen Vermittler der Moderne“. Manche Bürger im Ort schätzen ihn schon lange. Beate und Wolfgang Jandt haben ein maritimes Gemälde für ihre Wohnung ausgesucht. „Das gefällt uns besonders gut“, sagen sie. Das Bild wirkt: Eine gelungene Komposition eines Baggers im Hafens. Gut bekannt mit dem Maler waren die Künstlerin Ulla Ruissalo und ihr Mann, Jens Küddelsmann, als Nachbarn in Lexgaard.

Hier hat sich Pitt Strauss lange vor allen anderen eine eigene Naturlandschaft gestaltet, das war Land-Art im besten Sinne. Eine gewaltige Aufgabe, entstanden aus seinem Rückzugswunsch. Sein Leben ist im FB-Beitrag fotografisch gut dokumentiert. Ein eigenes Lexgaard-Album im Netz erinnert an die vergangenen Zeiten, und wie es früher einmal aussah. „Er war humorvoll und eigenwillig“, erinnern sich die Nachbarn, denen eine kleine Erinnerung an den 100. Geburtstag im vergangenen Jahr wichtig war. Oft habe man zusammengesessen. Seine Art sei „sehr direkt“ gewesen. Unbekannt war er auch in der Einöde nicht. „Wohnt hier der Anti-Beuys“ habe ein Besucher laut ausgerufen.

In Niebüll stellte Edda Wohlert seine Arbeiten im „Ballon“ (Casa Verde) aus; in verschiedenen Lokalen und Gaststätten hingen weitere Werke. So in „Bodils Bistro“ (Casa Piccolo) oder aber im Landschaftlichen Haus von Günter Hass. Der frühere Wirt hat heute die Bilder in seinem Heim aufgehängt. „Eindrucksvoll ist vor allem der Skatspieler“, sagt er. „Eine starke Momentaufnahme.“ Voller Respekt durchsucht er seinen Schreibtisch und findet weitere Blätter. Dabei ist sogar eine Porträtskizze von ihm.

Ein weiterer Kunstkenner und -sammler aus Niebüll verfügt über etliche Meisterwerke. Holger Volquardsen war ebenfalls mit Pitt Strauss befreundet, über viele Jahre hinweg. „Wir hatten stets anregende Gespräche.“ Wunderbare Arbeiten, die die Schleuse in Hoyer, das alte Dagebüll mit Buden, eine Werft auf Röm oder eine filigrane Hallig zeigen, belegen die starken Fähigkeiten des Künstlers die Szenerie des Umfelds aufzunehmen und zu verarbeiten. Von seiner Kunst war Holger Volquardsen früh überzeugt.

Der Sammler sorgte daher für die lokale Verbreitung des zeitweise verkannten Malers. „Ich habe 1991 eine sehr gut besuchte Ausstellung bei Clausen & Bosse organisiert.“ Dort sahen die Nordfriesen endlich, zu was „de doore Künstler“ in der Lage war.

Es verbleibt nun nach Ansicht seiner Freunde die Aufgabe, eine weitere Ausstellung zu Ehren eines nordfriesischen „Künstlers von Rang“ zu realisieren. Holger Volquardsen würde, wie Günter Hass. mit Leihgaben helfen, die Stadtbücherei Niebüll erklärt dazu eine grundsätzliche Bereitschaft.