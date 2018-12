Der Kern von Weihnachten

Pastor Schulz–Schönfeld erinnert an den Grund des christlichen Festes und seinen Heiligen Abend als Student in Bethlehem

von shz.de

23. Dezember 2018, 15:06 Uhr

Seit dem Pastor Tim Ströver im März die Kirchengemeinde Risum-Lindholm verlassen hat, wurde noch kein Nachfolger für seine Stelle gefunden. Pastor Andreas Schulz-Schönfeld aus Bredstedt hat im September in Teilzeit in der Kirchengemeinde Risum-Lindholm ausgeholfen und nun Dezember diese Position zunächst im Vertretungsdienst übernommen. Gemeinsam mit Pastor Spießwinkel i. R. wird er die Anwohner durch die Weihnachtszeit begleiten.

Obwohl er erst seit kurzem im Handwerkerdorf ist, fühlt sich der Geistliche in der Gemeinde bereits heimisch. „Die dörflichen Strukturen werden hier noch sehr geschätzt und gelebt, das finde ich sehr schön“, berichtet er. Es sei ihm positiv aufgefallen, dass Verbände, Lokalpolitik und Kirche sehr gut Hand in Hand arbeiten und die Menschen am Leben der anderen Anteil nehmen. Genau dieses Anteil nehmen habe ihn das ein oder andere Mal allerdings auch schon zum Schmunzeln gebracht. „Wenn ich am Vormittag jemanden besucht habe und drei Stunden später unserer Gemeindesekretärin davon erzählen wollte, war sie bereits über alles informiert worden und wusste, wo und bei wem ich war.“ Die Menschen seien hier aufmerksamer, als er es – vor allem aus seiner jahrelangen Tätigkeit in Hamburg – gewohnt sei. Zuletzt war Pastor Schulz-Schönfeld zehn Jahre am Missionszentrum der Nordkirche in Breklum beschäftigt.

Bei der Frage, was für ihn neben dem christlichen Aspekt, also der Geburt Jesu Christus, Weihnachten für eine Bedeutung habe, sagt der Pastor: „Das miteinander Zeit verbringen: Lieder singen, Plätzchen backen und Spielen.“ Dass gerade das Singen von Adventsliedern mittlerweile aber immer mehr in Vergessenheit zu geraten scheine, überrasche ihn. „Ich hatte neulich im Konfirmandenunterricht vor, Adventslieder zu singen. Es sind etwa 30 Lieder und diese waren den Konfirmanden vollkommen unbekannt. Das hat mich wirklich sehr nachdenklich gemacht“, berichtet er.

„Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Lichterketten aufgehängt und immer mehr Geschenke verschenkt werden, aber das eigentliche von Weihnachten, der Kern, ist immer weniger Menschen geläufig.“ Eine Schulweihnachtsfeier, in der nicht einmal von Jesus Geburt gesprochen wurde, habe ihn ebenfalls irritiert. „Vielleicht wollte man es neutral halten, ohne religiöse Aspekte, aber Weihnachten ist ein christliches Fest und ohne den Kern – nämlich Christi Geburt – ist kein Weihnachten.“

Die Geburt Jesus Christus wird Ende Dezember von Christen auf der ganzen Welt gefeiert. Genau dort, wo sich seine Geburt der Überlieferung nach zugetragen haben soll, nämlich in Bethlehem, hat auch Pastor Schulz-Schönfeld bereits ein Weihnachtsfest gefeiert. „Es war ein unglaubliches Erlebnis,“ berichtet er von seiner Zeit als Theologiestudent in Israel. Gemeinsam mit jüdischen Rabbinerstudenten sowie katholischen Kommilitonen habe er zunächst den christlichen Gottesdienst besucht. Im Anschluss sind alle zu Fuß nach Bethlehem gelaufen, um dort dann gemeinsam den jüdischen Gottesdienst in einer Synagoge zu besuchen. „Es war schon dunkel und dieser Fußmarsch war unglaublich schön. Damals gab es noch keine Mauer und man konnte problemlos zu Fuß unterwegs sein“, erinnert sich der Geistliche.

Nicht ganz so gefahrlos war es allerdings, als er mit Tannengrün für einen christlichen Adventskranz im Auto unterwegs war. Da Bäume in Israel deutlich spärlicher gesät sind, sei es nicht überall erlaubt, Zweige oder gar ganze Bäume abzusägen. Bei einer Patrouille an der Himmelfahrtskirche auf dem Ölberg, wo er auch gewohnt hat, habe er nur mit Mühe und Not die Torwächter davon überzeugen können, dass die Zweige bereits auf der Hinfahrt im Bus gelegen haben und er sie nicht innerhalb des Gebietes geschnitten hatte. „Das war heikel, da wäre ich wirklich fast verhaftet worden“.

Die Christmette wurde auf Arabisch gehalten, doch trotz der fremdsprachigen Texte waren die Liedmelodien zum Teil sehr vertraut und auch der Ablauf der Andacht. „Es gibt seit zirka 150 Jahren eine kleine Gruppen von Christen dort, die im Zuge der Missionsbewegung konvertiert ist.“ Es seien dadurch noch andere Einflüsse und Traditionen mit eingeflossen, beispielsweise gebe es traditionelle Gebäcke, von denen eines an die Dornenkrone erinnere.

Weihnachten in einer Region zu erleben, wo die christliche Religion nicht dominiert, sei eine sehr spannende Erfahrung gewesen, berichtet der Pastor. Dort ist natürlich kein Feiertag am 25. und 26. Dezember: rund herum ist normaler Alltag und jeder muss sich die Zeit für sein Fest dann selber suchen. Durch die Hanukka-Leuchter, die während der Zeit zahlreich aufgestellt waren, kam aber dennoch festliche Stimmung auf.

Von seinem ersten Weihnachten in Risum-Lindholm erhofft sich der Geistliche stimmungsvolle Gottesdienste mit festlichen Krippenspielen. „Ich fühle mich hier sehr wohl und könnte mir auch vorstellen, diese Stelle dauerhaft zu übernehmen“, verrät er.