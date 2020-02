„Den kenn’ ich – das ist unser Maler“: Handwerk trifft Kita

Avatar_shz von SHZ

27. Februar 2020, 17:41 Uhr

Ladelund | Einen erlebnisreichen Vormittag verbrachten die Kinder der Ladelunder Kita mit Handwerkern verschiedenster Gewerke. Dabei stellten die Handwerker gemeinsam mit dem Kreishandwerksmeister Ingwer Christophersen und Heike Petersen von der Kreishandwerkerschaft nicht nur ihre Berufe und die typische Berufsbekleidung vor, sondern brachten eine große Anzahl von Pixi-Büchern mit. In diesen Büchern werden kindgerecht aufgearbeitet die verschiedenen Handwerksberufe vorgestellt.

„Den kenn‘ ich – das ist unser Maler“, hörte man aus der fröhlichen und aufmerksamen Kinderrunde. Aber auch der Bäcker, der Elektriker, der Zimmermann und der Tischler wurden schnell erkannt. Manche der Gewerke kannten die Kinder auch aus der Arbeit im angrenzenden Baugebiet, wo sie auf ihren täglichen Spaziergängen nicht nur den Fortschritt der Bauarbeiten sahen, sondern auch erlebten, dass es zahlreiche und unterschiedliche Mauersteine und Dachpfannen gibt. All das konnten sie nun mit den Handwerkern besprechen, Fragen loswerden und in ihren neuen Büchern nachschauen.

Sogar für den Reporter hatten die Kinder eine Überraschung bereit. Er wurde in die „ZiKita-Gruppe“ (Zeitung in der Kita) eingeladen, um zu erläutern wie denn Fotos und Berichte in die Zeitung gelangen. Foto-Ausrüstung und Notizblock, aber auch der Weg vom Bild auf der Speicherkarte bis zur fertigen Zeitung stießen auf lebhaftes Interesse bei jüngsten Lesern, für die natürlich immer noch die Bilder das Wichtigste einer Nachricht sind.

Zurzeit sind 83 Kinder in der Ladelunder Kita angemeldet. 36 weitere Kinder stehen auf der Warteliste. „Wir platzen bald aus allen Nähten“, so Sozialfachwirtin Uta Beckert, Leiterin der Ladelunder Kita.