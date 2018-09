Jugendreise : Deichstürmer aus dem Allgäu

23 Jugendliche aus Unteregg in Bayern waren mit ihren Begleitern in der Partnergemeinde Emmelsbüll-Horsbüll zu Gast.

von hwo

06. September 2018, 15:44 Uhr

Vom Allgäu-Dörfchen Unteregg zum Nebelhorn sind es kaum mehr als 80 Kilometer, und auch die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, ist gerade mal gut 100 Kilometer entfernt. In der Gegend weiß man also ziemlich genau, was es heißt, eine Steigung zu bewältigen. Insofern könnte man durchaus ein wenig Ironie dahinter vermuten, wenn Gäste aus Bayern davon berichten, wie sie den Deich bei Südwesthörn ‚‚erklommen“ haben.

23 Kinder und Jugendliche sowie vier erwachsene Begleitpersonen aus Unteregg waren in den Sommerferien in ihrer Partnergemeinde Emmelsbüll-Horsbüll zu Gast. Und gleich die erste Station nach der – selbstverständlich verspäteten – Anreise mit der Bahn war die Nordseeküste. ‚‚Vorgewarnt“ von den Gastgebern, ‚‚blickten wir auf viel Watt und wenig Wasser“, heißt es in dem Bericht, der jetzt vom Organisationsteam des TSV Emmelsbüll übermittelt wurde.

Auf dem Programm des fünftägigen Besuchs, das Juliane Momsen, Ralf Momsen, Manja und Stefan Johannsen sowie Edith und Walter Sieger auf die Beine gestellt hatten, standen etwa Ausflüge nach Röm und Föhr, Freizeitabende oder aber eine Kanutour auf der Soholmer Au. Viele Einheimische erfüllten die Gemeindepartnerschaft mit ihrer Anwesenheit bei einem Grillfest mit Leben, die nordfriesischen und die schwäbischen Kinder tobten als eine große Schar an diesem Abend gemeinsam herum. Auch eine Gruppe von Jugendlichen, die im vergangenen Jahr im Allgäu zu Besuch war, kam hinzu.

‚‚Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Besuch der Emmelsbüll-Horsbüller Jugend bei uns“, schreibt Wolfgang Hacker, einer der Allgäuer. Und einem erneuten Aufenthalt im hohen Norden der Republik blicken die Schwaben dem Vernehmen nach ebenso mit Vorfreude entgegen.