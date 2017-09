Sturm „Sebastian“ : Deichschäden schlimmer als erwartet - Baustelle steht unter Wasser

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Anja Werner

erstellt am 15.Sep.2017 | 03:54 Uhr

Dagebüll | „Es ist deutlich schlimmer gekommen, als Mittwoch am späten Nachmittag befürchtet – jetzt heißt es, Ärmel hochkrempeln und anpacken“, sagt Lutz Pfitzner, Projektleiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) für den Bau des Klimadeichs in Dagebüll. Obwohl dieser noch nicht fertig aufgebaut, geschweige denn durch eine Grasschicht gefestigt ist, peitschten die Wellen des Orkantiefs am Mittwochabend bereits bis fast an die Spitze des Bauwerks. „Der Schutzdeich vor dem Klimadeich wurde vom abendlichen Hochwasser komplett überspült, alle drei Becken der Deichbaustelle sind voll gelaufen“, sagt Pfitzner, dem die Müdigkeit nach einem dramatischen, bis in den späten Abend gehenden Arbeitstag gestern anzumerken ist.

1,95 Meter über dem Mittleren Tide-Hochwasser (MTHW) – so lauteten die schlimmsten Befürchtungen für den stürmischen Mittwochabend, tatsächlich wurde dieses um 2,20 Meter überschritten. Von dem Kajedeich, der die Baustelle vor den Angriffen des Meeres schützen soll, war nichts mehr zu sehen. „Wir haben dies lange Zeit auf der Seeseite des Schutzdeiches miterlebt – eine echte Naturgewalt“, sagt LKN-Mitarbeiterin Tanja Nicolaysen gestern vor Ort. Unter extremen Bedingungen wurde alles versucht, um die Baustelle zu schützen. Schließlich musste das Bauteam zusehen, wie der Kajedeich versank und sich dann selbst in Sicherheit bringen.

Seit gestern früh laufen die Pumpen des Technischen Hilfswerks (THW). 5000 Liter Wasser pro Minute pumpt jede von ihnen zurück ins Meer. Das Niedrigwasser am Nachmittag ließ dann eine erste Begutachtung der Sturmflutschäden zu. Danach steht fest: Der Material- und Zeitverlust ist beträchtlich. Und das zwei Wochen vor Beginn der Deichschutzzeit, in der die Bauarbeiten für Küstenschutzmaßnahmen an sich ruhen müssen. „Wir müssten jetzt aber deutlich in den Oktober hineinbauen und dürften auch nicht durch eine weitere Sturmflut erneut zurückgeworfen werden“, sagt Pfitzner. Der provisorische Schutzdeich, der gestern im Laufe des Tages wieder auftauchte, habe laut Pfitzner als Wellenbrecher zumindest noch eine gewisse Schutzfunktion gehabt.

Mindestens bis Montag wird es dauern, bis die durch die starken Regenfälle noch verstärkten Wassermengen abgepumpt sind. Dann müssen zunächst die Schäden an der Wasserkante, am Kajedeich behoben werden. Erst danach – wenn es wieder einen Schutzschild für die Baustelle, für die Arbeiter und Maschinen gibt – können die Arbeiten am zweiten Klimadeich im Land fortgesetzt werden. „Vom Wetter her haben wir jetzt eine Woche Ruhe, was danach kommt, ist ungewiss“, sagt Pfitzner. Schon die Sturmfluten im Juni hatten zu Verzögerungen geführt. „Diese Baustelle ist vom Wetter extrem gebeutelt“, bedauert der Projektleiter. Seit Mittwochabend steht auch fest, dass der Deich teurer als elf Millionen Euro wird. „Noch steht die Summe aber nicht fest“, sagt Tanja Nicolaysen.

In einer Woche soll entschieden werden, ob in die Schutzzeit hinein gebaut oder die Baustelle winterfest gemacht wird, auch wenn der Klimadeich nicht fertig ist und seine Schutzfunktion nicht voll erfüllen kann. „Die Entscheidung wird eine Abwägung von Risikofaktoren sein“, sagt Nicolaysen.