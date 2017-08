Attraktion am Meer : Deichbaustelle in Dagebüll zieht Touristen an

vergrößern 1 von 2 Foto: Prenzel 1 von 2

Dagebüll | Sie kommen aus allen Bundesländern und dem europäischen Ausland: Jetzt sind die Touristen in Dagebüll. Die Unterkünfte sind sehr gut gebucht, wer sucht findet nur noch etwas, wenn er flexibel ist. Die Veranstaltungen laufen auf vollen Touren: Muscheltage am Wochenende, Auftritte des Shantychores in der Schmidtschen Park-Garage und Konzerte anderer Musiker wie Lokalmatador Björn Paulsen. Inzwischen wurde die zweite Geschäftsmeile eröffnet, mit mehr Gastronomie wie Peter’s Pub, einer Pizzeria oder der Dagebüller Eismanufaktur. Auch die Touristen-Information hat auf die andere Seite gewechselt. Es gibt also eine Menge zu schauen.

Viele wollen jedoch den neuen „Klima-Deich“ sehen – beziehungsweise die Bauarbeiten. Die Baustelle wirkt wie eine Riesensandkiste, die Caterpillars, Trucks und Bagger sehen klein aus, sind jedoch eigentlich sehr groß. Nur vor dem Hintergrund des gewaltigen Unternehmens verändern sich die Proportionen. Gut sieht man die Baustelle von der Mole aus, kann dort sogar den Aussichtsturm erklettern.

Die Akteure vor Ort sind hochzufrieden. Bernd Jannsen,Vorsitzender des Dagebüller Handels- und Gewerbevereins: „Die Saison verläuft überdurchschnittlich gut. Wir sind derzeit ausgebucht. Die Deichbaustelle ist eine Attraktion. Nach Dagebüll kommen sogar Gruppen von Studenten, die Hoch- und Tiefbau studieren, um zu lernen. Die neue Einkaufs- und Gastromeile kommt gut an. Wir haben hier Angebote, die es beispielsweise in Niebüll gar nicht gibt.

Daher kommen die Besucher auch aus dem nahen Umfeld hierher.“ Gerd Neumann (HGV Dagebüll) ist derselben Meinung: „Jetzt geht es ab. Alle die mit ihren Geschäften auch im Winter lange durchgehalten haben, profitieren jetzt vom Boom.“ Andreas Ketelsen, stellvertretenden HGV-Vorsitzender, freut sich, dass der Klima-Deich die Besucher lockt. „Das haben wir vorher nicht unbedingt so erwartet. Die Touristen haben sich jedoch vorher informiert, sind neugierig – und baden können sie auch in der Umgebung.“ Er freut sich über die neue Vielfalt an Angeboten, die „Dagebüll zur Perle macht“.

Klaus Schmidt, Vorsitzender vom Fremdenverkehrsverein Dagebüll, hat eine genaue Analyse. „Wir können fast froh sein, dass das Wetter nicht so toll war. Denn dadurch hatten die Gäste mehr Interesse an der neuen Dagebüller Meile oder an der Deichbaustelle. Wir haben zudem viele neue Tagesgäste hinzugewonnen. Die wollten einfach mal schauen, was los ist. Das kommt auch den Geschäften zugute. Baulich aufgerüstet haben wir einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht. Wir haben also eine insgesamt gute Grundstimmung, dürfen aber nicht vergessen, dass jetzt Hauptsaison ist.“ Als Realist schaut der Busunternehmer bereits in Richtung Herbst: „Mal schauen, wie es im Oktober aussieht.“ Lore Henriette Görgen, Büroleiterin der Dagebüll-Niebüll-Touristik (DNT), ist ebenfalls mehr als zufrieden: „Wir sind streckenweise total ausgebucht!“ Sie ist mit ihrer Informationszentrale auf die andere Seite in größere Räume gewechselt. Ein Zeichen für den Dagebüll-Boom.

Der stellvertretende Bürgermeister Kurt Hinrichsen, ist daher allerbester Laune: „Dagebüll ist in aller Munde. Was wollen wir mehr? Wir haben alle Vorzüge: Wo kann man das Meer schon so nah erleben? Mit dem Auto ans Wasser fahren, auf die Nordsee schauen, entspannen, aussteigen, essen, einkaufen oder spazieren gehen – das geht weder in Büsum noch in St.-Peter-Ording.“ HGV-Chef Bernd Jannsen lacht zufrieden: „Sogar die Sylt-Urlauber kommen nach Dagebüll.“

Damit das so bleibt, gibt es ein umfangreiches Programm: Neu im Angebot sind die Touren am Klima-Deich. Zu bestimmten Terminen kann man sich auf der Baustelle herumführen lassen. Die ersten drei Treffen waren bereits gut besucht mit über 50 Teilnehmern. Gutes Schuhwerk ist ein Muss! Die nächste Tour ist für Sonntag, 20. August, 10 Uhr, geplant. Weitere Führungen am Dienstag, 22. August, 18 Uhr und Sonntag, 27. August, 18 Uhr. Zur Sicherheit bitte noch einmal bei der Dagebüll-Touristik unter 04667/9500 oder Dipl.-Biologe und Führer Dr. Walter Petersern-Andresen anrufen (Telefon: 04667/466), Näheres auch im Internet unter wwww.gemeinde-daguell.de oder www.zukunft-dagebuell.de. Weitere News: Auf das Baden muss nicht verzichtet werden: Bis zum 10. September fährt täglich der Badebus für alle Wasserratten von Dagebüll über Fahretoft nach Schlüttsiel. Weitere Informationen unter http://www.badebus-dagebuell.de.