Vorzeigeprojekt in Dagebüll : Deichbau wird deutlich teurer

Der Bau des zweiten Klimadeiches im Land geht auch in diesem Jahr in die Schutzzeit.

von Anja Werner

23. Oktober 2018, 12:06 Uhr

Vor drei Wochen haben wir noch mit großer Sorge auf dieses Projekt geschaut“, sagt Frank Barten, Geschäftsbereichsleiter für Küstenschutz und Häfen beim Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) in Schleswig-Holstein. Gemeint ist die Fertigstellung des zweiten Klimadeiches im Land. Grund ist diesmal keine extreme Wetterlage, sondern zu wenig Manpower von der ausführenden Firma. Doch nach einigen ernsthaften Gesprächen wird nun wieder richtig Gas gegeben. Das gilt auch für eine zweite Baustelle des LKN. Auf seinem Bauhofgelände in Dagebüll errichtet der LKN ein neues Betriebsgebäude, dessen Grundstein jetzt im Fundament verbaut wurde.

An sich sollte der Klimadeich bereits vor einem Jahr fertig gestellt sein. „Doch wir hatten ein extremes Wetterjahr – nicht zu vergleichen mit 2018“, sagt Lutz Pfitzner, Projektleiter des LKN. Gemeint sind die extremen Hochwasser im Sommer und ein heftiger Herbstorkan schon Mitte September, die den Schutzdeich überspülten und heftig beschädigten. Folge: Die Deichbaustelle stand komplett unter Wasser, große Menge des frisch aufgebauten Materials wurden ins Meer gerissen. „Daraus haben wir gelernt“, sagt Frank Barten. Für das letzte Stück Klimadeich, das hinter der Kurve südlich des flachen Wattzugangs liegt, wurde kein Schutzdeich aus riesigen Sandsäcken mehr aufgebaut, sondern eine Schutzschicht aus Schotter, „die auch einem stärkeren Wellengang standhält“, sagt Lutz Pfitzner.

Doch selbst den hat es in dem warmen, trockenen und ruhigen Spätsommer und Herbst bisher nicht gegeben. Dennoch ist der Bau-Endspurt nicht so schnell wie von den LKN-Verantwortlichen gewünscht vorangekommen. Grund: Zu wenige Arbeiter auf der Baustelle. Denn die ausführende Firma hatte in ihren Planungen den Deichbau in diesem Jahr gar nicht auf dem Zettel, an sich sollte das Projekt längst abgeschlossen sein. „Doch nach aktuellen Gesprächen sind nun wieder mehr Bagger und Arbeitskräfte im Einsatz.

„Wir rechnen damit, dass bis Ende Oktober alle seeseitigen Arbeiten abgeschlossen sind“, sagt Lutz Pfitzner. Landwärts wird zum Beispiel für den Wegebau wohl wieder bis weit in den November gearbeitet werden müssen. Damit geht die Großbaustelle wie schon im Vorjahr weit in die Schutzzeit hinein. An sich dürfen mit Blick auf den Hochwasserschutz ab 1. Oktober – dem Beginn der Sturmzeit – keine großen Bauarbeiten an Deichen mehr ausgeführt werden.

Die Verzögerungen haben auch zu einer Erhöhung der Kosten von ursprünglich rund elf Millionen Euro auf laut Pfitzner 14,5 Millionen Euro geführt.

Dennoch strahlen beide LKN-Vertreter beim Ortstermin. Denn über weite Strecken sieht der Klimadeich praktisch fertig aus. Auch die aus roten Pflastersteinen verlegte neue Deich-Promenade ist fast fertig. Diese erhält noch eine Beleuchtung. Zudem wird nach Ende der Bauarbeiten und der Setzungszeit eine neue, barrierefreie Badestelle mit Kiosk und sanitären Anlagen errichtet. Für die touristische Aufwertung werden weitere Millionen investiert. Das Besondere am Klimadeich ist, dass er mit relativ geringem Aufwand aufgestockt werden kann. Und dadurch auch dann das Hinterland sicher schützt, wenn es zu dem als Folge des Klimawandels prognostizierten Anstieg des Meeresspiegels kommt.

Eine Sorge treibt den beiden LKN-Männern allerdings doch Falten auf die Stirn. „Besonders an den Wochenenden wimmelt es auf dem Deich vor Menschen“, sagt Lutz Pfitzner. Obwohl die Baustelle weiter durch Zäune abgetrennt und mit Schildern, die das Betreten verbieten, versehen ist. Aus gutem Grund. Denn es geht nicht nur um Schäden in der noch jungen Grasschicht, sondern auch um Sicherheitsrisiken, da sich der nun 7,95 Meter hohe Deich, für den unter anderem 75 000 Kubikmeter Sand und 45 000 Kubikmeter Kleiboden verbaut worden sind, noch nicht an allen Stellen ausreichend gesetzt hat. Ein Einsinken ist also weiter möglich. „Wir hoffen zwar auf eine Bauabnahme noch vor Weihnachten, doch für die Öffentlichkeit freigegeben wird der Klimadeich erst mit Beginn der Badesaison 2019“, sagt Lutz Pfitzner. Wenn er Spaziergänger auf dem Deich trifft, fragt er schon mal gerne, ob diese nicht gemerkt hätten, dass sie sich auf einer Baustelle befinden.

Deutlich leichter ist da die Baustelle für das neue Betriebsgebäude mit dringend benötigen zusätzlichen Büro- und Sozialräumen sowie Sanitärbereich zu sichern. Die neuen Räumlichkeiten sollen insbesondere von den Bauabschnittsleitern mit den vor Ort im Einsatz befindlichen Arbeitskolonnen des LKN genutzt werden.

Das Gebäude umfasst eine Fläche von 200 Quadratmetern und kostet rund 495 000 Euro, inklusive Eigenleistung des LKN. Die Fertigstellung ist für Juli, spätestens für Herbst 2019 geplant.